«J’en ai marre», la décision radicale d’Antoine Dupont !

Considéré aujourd'hui comme un people à part entière, Antoine Dupont occupe une place très particulière voire inédite dans le paysage médiatique du rugby français. Le capitaine du XV de France avoue d'ailleurs être lassé d'accorder des interviews aux médias sportifs, et assume son changement de communication auprès d'un public plus large.
Actuellement éloigné des terrains puisqu'il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont (28 ans) ne reprendra pas la compétition avant le mois de novembre prochain. En attendant, le demi de mêlée du Stade Toulousain continue de faire parler de lui pour de multiples raisons extrasportives, entre son couple avec Iris Mittenaere, ses différents business ou encore sa présence à divers évènements mondains. C'est un fait, Dupont n'est plus considéré comme un simple joueur de rugby, mais bel et bien comme un people à part entière. Et cela se ressent dans ses choix de communication...
« Ce n'est pas que j'en ai marre, mais... »
Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE en juillet, Antoine Dupont a d’ailleurs révélé être lassé de se contenter d’accorder des interviews aux médias sportifs, et élargit son champ de communication à des médias plus inattendus : « Parce que parler sans arrêt de ma carrière, bon... Ce n'est pas que j'en ai marre, mais j'ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à raconter, que tout le monde connaît déjà un peu tout sur moi. Donc, quand ça me sort un peu du cadre, c'est plus stimulant. J'y rencontre aussi une audience différente qui me permet de m'ouvrir à d'autres milieux. Il y a des fois où je suis moins à l'aise qu'à d'autres, mais j'en ressors toujours grandi », indique la star du XV de France.
Dupont essaye d'être discret en public
Quand à la préservation de sa vie privée au quotidien, Antoine Dupont avoue là-encore avoir changé ses habitudes : « Mes sorties au cinéma ou au restaurant ? Oui, je le fais toujours, mais un peu différemment. Pour me protéger un peu, je mets des casquettes ou des lunettes parce que j'aime bien être tranquille. Après, les gens sont quand même assez respectueux. Ce n'est pas parce que 80 % des clients me reconnaîtront dans un resto à Toulouse qu'ils viendront me déranger à table pour me demander une photo ou un autographe. Certains attendront juste que je me lève à la fin », précise Dupont.