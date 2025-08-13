«J’en ai marre», la décision radicale d’Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré aujourd'hui comme un people à part entière, Antoine Dupont occupe une place très particulière voire inédite dans le paysage médiatique du rugby français. Le capitaine du XV de France avoue d'ailleurs être lassé d'accorder des interviews aux médias sportifs, et assume son changement de communication auprès d'un public plus large.

Actuellement éloigné des terrains puisqu'il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont (28 ans) ne reprendra pas la compétition avant le mois de novembre prochain. En attendant, le demi de mêlée du Stade Toulousain continue de faire parler de lui pour de multiples raisons extrasportives, entre son couple avec Iris Mittenaere, ses différents business ou encore sa présence à divers évènements mondains. C'est un fait, Dupont n'est plus considéré comme un simple joueur de rugby, mais bel et bien comme un people à part entière. Et cela se ressent dans ses choix de communication...

« Ce n'est pas que j'en ai marre, mais... » Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE en juillet, Antoine Dupont a d’ailleurs révélé être lassé de se contenter d’accorder des interviews aux médias sportifs, et élargit son champ de communication à des médias plus inattendus : « Parce que parler sans arrêt de ma carrière, bon... Ce n'est pas que j'en ai marre, mais j'ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à raconter, que tout le monde connaît déjà un peu tout sur moi. Donc, quand ça me sort un peu du cadre, c'est plus stimulant. J'y rencontre aussi une audience différente qui me permet de m'ouvrir à d'autres milieux. Il y a des fois où je suis moins à l'aise qu'à d'autres, mais j'en ressors toujours grandi », indique la star du XV de France.