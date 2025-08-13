Christophe Urios : Le changement surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine préparation pour une saison qu'il espère plus aboutie que la précédente, Christophe Urios a changé tous ses plans. En effet, pour la première fois de sa carrière, le coach de Clermont a décidé de faire une préparation physique très intense, et surtout sans ballon. Un sacré changement.

Après une saison riche en émotion, mais conclue sur une terrible désillusion, l'ASM Clermont repart avec de belles ambitions et l'espoir de venir titiller l'UBB et le Stade Toulousain en Top 14. Sèchement battus par Brive en Playoffs (3-20) la saison dernière, les Auvergnats semblent en tout cas lancés sur de bonnes bases à en croire Christophe Urios qui se réjouit de la préparation de ses joueurs. D'ailleurs, le coach de Clermont révèle qu'il a basé cette préparation estivale sur l'aspect physique, quitte à délaisser le ballon comme il l'explique.

Christophe Urios change sa méthode d'entraînement « D’ordinaire, j’adorais faire une préparation avec du rugby intégré, mais on a choisi de le faire différemment cette saison. L’idée en filigrane, c’est de gommer notre irrégularité et tu peux la gommer de différentes façons. Un, par la relation entre joueurs, deux, par la structure du jeu, mais aussi par l’état d’esprit. Et on trouvait que de faire des trucs un peu moins "ludiques" ou rythmés, et passer par le fait d’être en face à soi-même et un chrono, c’était plutôt cohérent », raconte-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique, avant de poursuivre.