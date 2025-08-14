Antoine Dupont : Une séquence qui met mal à l’aise

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gravement touché au genou lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont est absent des terrains depuis et n'a pas encore repris les entraînements. Le rugbyman est absent de la reprise du Stade Toulousain et devrait encore manquer pas mal de rencontres de début de saison. En convalescence, il a du temps pour s'essayer à d'autres activités médiatiques, lui qui forme un couple de stars avec Iris Mittenaere. Mais c'est un monde qu'il découvre et certaines situations peuvent vite devenir embarrassantes...

Grâce à son succès sur le plan sportif et sa personnalité, Antoine Dupont est devenu l'une des 10 célébrités préférées des Français. Cette reconnaissance lui permet de recevoir de nombreuses sollicitations pour des événements médiatiques comme c'était le cas cet été lors de son voyage à Osaka, au Japon, où il a représenté la France et ses partenaires de luxe, comme Louis Vuitton, dont il est ambassadeur. Un monde nouveau qui l'éloigne beaucoup du rugby et qui le sort totalement de sa zone de confort au moment de rencontrer de grandes stars.

Antoine Dupont mal à l'aise devant une star Champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a l'occasion de croiser de grandes stars internationales lors de ce genre d'événements. Mais les choses ne sont pas forcément aussi fluides que pour Iris Mittenaere, sa compagne, habituée à ce milieu. « Je ne suis pas toujours à l’aise. Quand il faut faire la queue pour aller saluer Pharrell Williams après le show Louis Vuitton, j’ai tendance à rester sur le côté. Pourtant, si je dépasse ma timidité, je suis curieux de pouvoir discuter avec lui de son incroyable univers créatif » dévoile-t-il au média Point de vue.