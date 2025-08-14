Nouvelle vie pour Antoine Dupont, il n’en revient pas !

Ces dernières années, Antoine Dupont a connu une notoriété grandissante qui fait de lui l'une des personnalités préférées des Français. Le capitaine du XV de France est en plus considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et il reçoit beaucoup d'attention de la part des médias. A 28 ans, le champion olympique a appris à gérer cette nouvelle vie qui ne semble pas le déranger outre-mesure.
Figure emblématique du rugby français, Antoine Dupont est très souvent sollicité de par son profil et sa notoriété. Le demi de mêlée du Stade Toulousain observe actuellement une période de convalescence loin des terrains de rugby. En attendant son retour programmé pour novembre, il participe régulièrement à des événements médiatiques comme en juillet dernier à Osaka pour l'exposition universelle. Dans un entretien pour L'Equipe, il s'était confié à propos de cette nouvelle vie.
Dupont, une médiatisation en pleine explosion
En triomphant d'abord sur le plan sportif, Antoine Dupont a fini par accéder à une grande notoriété. Sa participation aux Jeux olympiques et son triomphe en finale avec l'équipe de rugby à 7 a été un point fort. « Vous êtes devenu l'une des personnalités préférées des Français, on vous voit dans des pubs à la télé, au concert des Enfoirés, vous avez même votre statue au musée Grévin... Arrivez-vous à garder le contrôle de votre carrière malgré toutes ces sollicitations ? Ça ne me dépasse pas pour le moment. Peut-être parce que cette notoriété n'est pas venue du jour au lendemain. Parfois, comme aux Jeux Olympiques, on peut passer d'un statut de total inconnu à celui d'idole des Français en un jour ou en une semaine. Me concernant, ça s'est quand même fait en plusieurs temps. Il y a eu le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022, la Coupe du monde 2023 et bien sûr les JO. C'est tout ce chemin-là qui fait que j'ai pu m'y habituer, même s'il n'y a rien de rationnel au fait d'être autant reconnu. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, en tout cas » confiait-il à L'Equipe en juillet.
Antoine Dupont aime bien sa nouvelle vie
Au vu de sa notoriété, Antoine Dupont est souvent reconnu dans les lieux publics. Une situation qui peut être difficile à gérer mais pour lui, tout se passe généralement très bien. « Parvenez-vous toujours à avoir des petits moments à vous, comme une sortie au cinéma ou au restaurant ? Oui, je le fais toujours, mais un peu différemment. Pour me protéger un peu, je mets des casquettes ou des lunettes parce que j'aime bien être tranquille. Après, les gens sont quand même assez respectueux. Ce n'est pas parce que 80 % des clients me reconnaîtront dans un resto à Toulouse qu'ils viendront me déranger à table pour me demander une photo ou un autographe. Certains attendront juste que je me lève à la fin » poursuit-il.