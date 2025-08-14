Nouvelle vie pour Antoine Dupont, il n’en revient pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, Antoine Dupont a connu une notoriété grandissante qui fait de lui l'une des personnalités préférées des Français. Le capitaine du XV de France est en plus considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et il reçoit beaucoup d'attention de la part des médias. A 28 ans, le champion olympique a appris à gérer cette nouvelle vie qui ne semble pas le déranger outre-mesure.

Figure emblématique du rugby français, Antoine Dupont est très souvent sollicité de par son profil et sa notoriété. Le demi de mêlée du Stade Toulousain observe actuellement une période de convalescence loin des terrains de rugby. En attendant son retour programmé pour novembre, il participe régulièrement à des événements médiatiques comme en juillet dernier à Osaka pour l'exposition universelle. Dans un entretien pour L'Equipe, il s'était confié à propos de cette nouvelle vie.

Dupont, une médiatisation en pleine explosion En triomphant d'abord sur le plan sportif, Antoine Dupont a fini par accéder à une grande notoriété. Sa participation aux Jeux olympiques et son triomphe en finale avec l'équipe de rugby à 7 a été un point fort. « Vous êtes devenu l'une des personnalités préférées des Français, on vous voit dans des pubs à la télé, au concert des Enfoirés, vous avez même votre statue au musée Grévin... Arrivez-vous à garder le contrôle de votre carrière malgré toutes ces sollicitations ? Ça ne me dépasse pas pour le moment. Peut-être parce que cette notoriété n'est pas venue du jour au lendemain. Parfois, comme aux Jeux Olympiques, on peut passer d'un statut de total inconnu à celui d'idole des Français en un jour ou en une semaine. Me concernant, ça s'est quand même fait en plusieurs temps. Il y a eu le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022, la Coupe du monde 2023 et bien sûr les JO. C'est tout ce chemin-là qui fait que j'ai pu m'y habituer, même s'il n'y a rien de rationnel au fait d'être autant reconnu. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, en tout cas » confiait-il à L'Equipe en juillet.