Christophe Urios, la révolution que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Après une saison marquée par des résultats en dents de scie en Top 14, Christophe Urios a décidé d’apporter quelques changements à son management à l’ASM Clermont Auvergne. Le coach de 59 ans mise sur une meilleure cohésion d’équipe. Son staff s’est d’ailleurs livré sur cette révolution lancée par l’entraîneur clermontois.

La saison passée a été mitigée pour l’ASM Clermont Auvergne. Malgré des résultats en dents de scie, le club a réussi à décrocher sa place pour les phases finales du Top 14. L’équipe de Christophe Urios s’est toutefois faite éliminer dès les barrages. Le coach de 59 ans a donc tiré les enseignements de cet échec pour pouvoir corriger le tir dès cette saison. L’entraîneur clermontois, à la surprise générale, a apporté quelques changements à son management pour miser sur une meilleure cohésion d’équipe. Et son staff s’est livré sur les coulisses de cette révolution inattendue.

«Aujourd’hui, c’est le “on” qui prime» « Nous sommes en permanence à la recherche de nouvelles façons de faire évoluer notre cohésion. Mais c’est la vérité de toute construction d’un groupe. Pas mal de joueurs cadres sont partis. Beaucoup de nouveaux sont arrivés. Nous avons donc besoin de recréer du liant. Et cela passe par notre leadership et notre management, que ce soit dans notre relation avec le groupe ou dans notre complémentarité au sein du staff. Cela implique plus d’engagement de chacun. Aujourd’hui, c’est le “on” qui prime » a confié Julien Laïrle, entraîneur adjoint de l’ASM Clermont Auvergne, dans un entretien accordé à La Montagne.