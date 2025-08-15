Antoine Dupont : La signature de rêve !

Pierrick Levallet

Pour Antoine Dupont, l’histoire d’amour avec le Stade toulousain ne semble pas prête de s’arrêter. S’il est toujours convalescent après sa grave blessure au genou, le demi de mêlée de 28 ans négocierait une prolongation de contrat chez les Rouge-et-Noir. Le capitaine du XV de France serait d’ailleurs sur le point de l’obtenir.

Antoine Dupont va devoir patienter encore un peu avant de pouvoir reprendre la compétition. Opéré du genou en mars dernier après sa terrible blessure pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans devrait être rétabli aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain va donc démarrer la nouvelle saison de Top 14 sans son joueur vedette. La direction des Rouge-et-Noir n’oublie toutefois pas le capitaine du XV de France.

Prolongation en vue pour Antoine Dupont à Toulouse ? D’après les informations du Midi Olympique, le Stade toulousain négocierait une prolongation de contrat avec Antoine Dupont. Les pourparlers seraient d’ailleurs proches d’aboutir à un accord. Le demi de mêlée français devrait ainsi lier son avenir à son club de coeur jusqu’en 2031 ou 2032, ce qui l’emmènerait jusqu’à ses 34 ou 35 ans. Antoine Dupont rêvait de pouvoir jouer aussi longtemps chez les Rouge-et-Noir, et le Stade toulousain est sur le point de réaliser son souhait.