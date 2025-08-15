Fortune d’Antoine Dupont : Son salaire XXL est révélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné parmi les meilleurs joueurs de rugby depuis des années, Antoine Dupont est aussi l'un des sportifs les plus célèbres en France. Son exposition lui permet de générer beaucoup d'argent, beaucoup plus que son salaire au Stade Toulousain. Le capitaine du XV de France, actuellement loin des terrains, culmine à des revenus financiers jamais vus pour un joueur de rugby.

Auteur de prestations toujours remarquées sur le terrain, Antoine Dupont a acquis un nouveau statut. Champion olympique en 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, le Français marque les esprits aussi bien en France qu'à l'internationale. Héros du sport français, il bénéficie de nombreux contrats avec les plus grandes marques, ce qui entraîne de nombreuses sollicitations qui lui rapportent beaucoup d'argent. Son salaire se chiffrerait en quelques millions d'euros.

Plus de 2M€ pour Antoine Dupont Véritable star, Antoine Dupont gagne aujourd'hui beaucoup plus d'argent grâce aux revenus publicitaires qu'au Stade Toulousain, qui lui octroierait un salaire de 600 000 euros d'après Sports.fr. Philippe Spanghero, consultant pour Sud Radio Rugby, va même plus loin dans ses révélations qui datent du mois de mars : « Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montants. On a déjà parlé de ça sans avoir les montants précis, mais on peut estimer que, dans les volumes de contrat et dans l’ampleur des plans médias autour de lui, Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires en plus de son salaire au club. Je pense même qu’on est assez largement au-delà. »