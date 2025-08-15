Antoine Dupont : Nouvelle histoire d’amour à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En connaissant un grand succès sur le plan sportif ces dernières années, Antoine Dupont a gagné en notoriété et est reconnu partout dans le monde. Le joueur français observe actuellement une période de convalescence après sa rupture du ligament croisé du genou lors du dernier Tournoi des 6 Nations et il a le temps de varier ses occupations. Il y a quelques mois, il est devenu actionnaire majoritaire du RFCLA, club de Los Angeles. Le président Pete Sickle s'est confié sur l'arrivée du Français dans ce projet.

A 28 ans, Antoine Dupont est devenu une figure incontournable du sport français et du rugby à l'internationale. Le capitaine du XV de France est devenu actionnaire majoritaire du club de Los Angeles, en Major League Rugby. Le président du club envisage d'ailleurs la possibilité de recruter le Français à l'avenir.

Antoine Dupont séduit à l'étranger Dans l'émission The Rugby Network peu de temps après l'arrivée d'Antoine Dupont en tant qu'actionnaire majoritaire du RFCLA, Pete Sickle a rendu hommage au Français. « Tout a commencé avec une simple conversation. Évidemment, tout le monde sait que c’est un joueur de rugby exceptionnel, mais c’est aussi un mec très brillant, curieux, créatif, qui a soif d’apprendre […] On a discuté de l’avenir du jeu, de la croissance du rugby, du développement de la MLR, des JO à L.A. en 2028, puis des Coupes du monde masculine et féminine en 2031 et 2033. Il a encore beaucoup de choses à accomplir sur le terrain, mais il plante déjà des graines pour l’après-carrière, et c’est malin » déclare l'Américain.