Antoine Dupont : Nouvelle histoire d’amour à l’étranger !

En connaissant un grand succès sur le plan sportif ces dernières années, Antoine Dupont a gagné en notoriété et est reconnu partout dans le monde. Le joueur français observe actuellement une période de convalescence après sa rupture du ligament croisé du genou lors du dernier Tournoi des 6 Nations et il a le temps de varier ses occupations. Il y a quelques mois, il est devenu actionnaire majoritaire du RFCLA, club de Los Angeles. Le président Pete Sickle s'est confié sur l'arrivée du Français dans ce projet.
A 28 ans, Antoine Dupont est devenu une figure incontournable du sport français et du rugby à l'internationale. Le capitaine du XV de France est devenu actionnaire majoritaire du club de Los Angeles, en Major League Rugby. Le président du club envisage d'ailleurs la possibilité de recruter le Français à l'avenir.
Antoine Dupont séduit à l'étranger
Dans l'émission The Rugby Network peu de temps après l'arrivée d'Antoine Dupont en tant qu'actionnaire majoritaire du RFCLA, Pete Sickle a rendu hommage au Français. « Tout a commencé avec une simple conversation. Évidemment, tout le monde sait que c’est un joueur de rugby exceptionnel, mais c’est aussi un mec très brillant, curieux, créatif, qui a soif d’apprendre […] On a discuté de l’avenir du jeu, de la croissance du rugby, du développement de la MLR, des JO à L.A. en 2028, puis des Coupes du monde masculine et féminine en 2031 et 2033. Il a encore beaucoup de choses à accomplir sur le terrain, mais il plante déjà des graines pour l’après-carrière, et c’est malin » déclare l'Américain.
Antoine Dupont prêt à débarquer aux Etats-Unis ?
Antoine Dupont a déjà 28 ans et cette initiative pourrait permettre de mettre en lumière un peu le rugby sur le continent américain. Le Français pourrait même y terminer sa carrière, un grand souhait du PDG du RFCLA. « Il fera partie des discussions stratégiques, notamment quand on va analyser notre effectif de cette saison et préparer la suivante […] On est super excités à l’idée d’écouter ses idées, de bénéficier de son expérience. Donc non, il ne sera pas là tous les jours, mais il participera activement aux réflexions stratégiques. Et puis dans nos discussions avec des partenaires potentiels, aussi bien pour l’équipe que pour la MLR en général, il a une vraie valeur ajoutée. Il ne faut jamais dire jamais. Quand le moment sera venu pour Antoine, je serai le premier à partager la bonne nouvelle. Mais pour l’instant, il lui reste beaucoup de grandes choses à accomplir en France, au Tournoi des Six Nations, en tests internationaux, et avec la Coupe du monde qui arrive en 2027. Qui sait ce qui se passera après ? » conclut même Pete Sickle.