Antoine Dupont : Le même jackpot que les stars du PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Antoine Dupont a connu une notoriété grandissante ces derniers temps. Figure incontournable des derniers Jeux olympiques en réussissant à mener l'Equipe de France de rugby à 7 vers la médaille d'or, il est énormément sollicité dans les médias pour de nombreuses apparitions. Le capitaine du XV de France génère forcément beaucoup d'argent et la manière du Stade Toulousain de gérer rappelle celle du PSG selon Christophe Lepetit, responsable au centre du droit et d’économie du sport.

Blessé depuis le dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a eu le temps de participer à différentes activités médiatiques. Le compagnon d'Iris Mittenaere dispose de nombreux contrats avec de grandes marques mais il ne s'égare pas et reste très fidèle à ses racines. Le joueur du Stade Toulousain devrait reprendre la compétition en novembre prochain. La stratégie de Toulouse a été comparée à celle du PSG.

Dupont au service du Stade toulousain ? En profitant de revenus exceptionnels grâce à son salaire sur le plan sportif mais surtout grâce à ses partenariats, Antoine Dupont aurait pu s'éloigner encore un peu plus du rugby. Mais il reste solidement attaché à son club, qu'il aide toujours en termes de popularité. « Antoine Dupont n’a pas dépassé à mon sens l’institution Stade toulousain. Dans le foot, on peut voir le travers des joueurs qui pensent être supérieurs à leur club. Mais il est vrai que Dupont est une histoire dans l’histoire, mais je trouve qu’il sert le Stade toulousain. Il reste au service de l’équipe. Il peut y avoir des associations d’audience, on appelle ça du cross marketing. C’est ce qu’il se passe à Toulouse » analyse Christophe Lepetit pour le Midi Olympique.