Départ aux Etats-Unis : Une réponse est lâchée pour Antoine Dupont !

En 2024, Antoine Dupont réussissait avec l’équipe de France de rugby à 7 à décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Un sacre suite auquel la star du Stade Toulousain laisse ouverte la porte ouverte pour disputer la prochaine Olympiade qui se déroulera en 2028 à Los Angeles, aux Etats-Unis. Alors que d’autres stars du rugby à 15 pourraient également imiter Dupont, Jérôme Daret s’est prononcé sur le sujet.
Décidant de se lancer dans le rugby à 7 avec les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire, Antoine Dupont a complètement réussi son pari. En effet, le joueur du Stade Toulousain a excellé dans cette nouvelle discipline et à Paris, avec l’équipe de France, il a remporté le Graal : la médaille d’or. En 2028, à Los Angeles, les Bleus auront donc un titre à défendre. Avec Antoine Dupont dans l’équipe ? C’est possible d’autant qu’après ce qu’a montré le demi de mêlée, d’autres stars françaises du rugby à 15 pourraient se laisser tenter par l’aventure olympique aux Etats-Unis.
Dupont aux JO 2028 ?
A propos d’un retour au rugby à 7 et la possibilité de disputer les Jeux Olympiques 2028, Antoine Dupont avait ainsi fait savoir : « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs ».
« Il y a un protocole entre la FFR et la LNR qui existe »
Manager de l’équipe de France de rugby à 7, Jérôme Daret a d’ailleurs répondu à cette volonté d’Antoine Dupont de disputer les JO 2028. Pour Sud Ouest, il a alors expliqué : « Il y a un protocole entre la FFR et la LNR qui existe, qui a été consolidé jusqu’en 2026. Il sera étudié de nouveau pour courir jusqu’en 2028. Concernant Antoine Dupont, il y a eu un avant et un après JO 2024. Quand vous décrochez une médaille d’or olympique, je peux vous garantir que ça amène beaucoup de choses. Antoine a touché le sommet du sport universel. Forcément, ça fera des émules ».