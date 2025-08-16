Départ aux Etats-Unis : Une réponse est lâchée pour Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Antoine Dupont réussissait avec l’équipe de France de rugby à 7 à décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Un sacre suite auquel la star du Stade Toulousain laisse ouverte la porte ouverte pour disputer la prochaine Olympiade qui se déroulera en 2028 à Los Angeles, aux Etats-Unis. Alors que d’autres stars du rugby à 15 pourraient également imiter Dupont, Jérôme Daret s’est prononcé sur le sujet.

Décidant de se lancer dans le rugby à 7 avec les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire, Antoine Dupont a complètement réussi son pari. En effet, le joueur du Stade Toulousain a excellé dans cette nouvelle discipline et à Paris, avec l’équipe de France, il a remporté le Graal : la médaille d’or. En 2028, à Los Angeles, les Bleus auront donc un titre à défendre. Avec Antoine Dupont dans l’équipe ? C’est possible d’autant qu’après ce qu’a montré le demi de mêlée, d’autres stars françaises du rugby à 15 pourraient se laisser tenter par l’aventure olympique aux Etats-Unis.

Dupont aux JO 2028 ? A propos d’un retour au rugby à 7 et la possibilité de disputer les Jeux Olympiques 2028, Antoine Dupont avait ainsi fait savoir : « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs ».