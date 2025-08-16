Antoine Dupont, le projet fou à 20M€ !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent, Antoine Dupont va manquer le début de saison avec le Stade toulousain. Ugo Mola s’y attendait, et prépare donc son équipe en conséquence. En parallèle, les Rouge-et-Noir seraient en train de monter un projet fou en partie grâce à la notoriété que le club prend avec la popularité du demi de mêlée de 28 ans.

Antoine Dupont va manquer le début de la nouvelle saison de Top 14. Opéré du genou en mars dernier après sa grave blessure pendant le Tournoi des VI Nations, le capitaine du XV de France ne devrait être opérationnel qu’aux alentours de fin novembre. Ugo Mola s’était préparé à cela et a donc entraîné son équipe en conséquence pendant la pré-saison. En parallèle, le Stade toulousain serait en train de monter un projet colossal, en partie grâce à la popularité d’Antoine Dupont.

Le Stade toulousain veut faire évoluer son stade D’après les informations de Midi Olympique, les Rouge-et-Noir voudraient continuer à grandir. La notoriété du club ne cesse de grandir grâce à la génération Antoine Dupont. Le Stade toulousain souhaiterait donc agrandir son stade. La capacité d’Ernest-Wallon, actuellement de 19 000 places, devrait passer à 25 000 sièges. L’enceinte étant à proximité de l’arrivée du métro, tout semblerait s’aligner pour que le projet voit le jour. L’idée serait de démarrer les travaux en 2026, pour qu’ils se terminent avant 2030. La mairie de Toulouse et la Métropole se seraient déjà engagés financièrement à hauteur de 20M€.