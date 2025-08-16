Officiel : L'UBB annonce une signature XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours avant la reprise du Top 14 pour l’UBB. Après avoir remporté la Coupe d’Europe et perdu en finale du championnat de France, la formation bordelaise va repartir en quête de nouveaux trophées avec à sa tête de Yannick Bru. Depuis que l’entraîneur de 52 ans a rejoint l’UBB en 2023, ça se passe bien. Une belle histoire qui ne va s'ailleurs pas s’arrêter de sitôt.

Alors qu’on avait laissé les joueurs de l’UBB la tête basse suite à la défaite face au Stade Toulousain en finale du Top 14, on va prochainement les retrouver. En effet, pour le dernier vainqueur de la Coupe d’Europe, le championnat va reprendre le 6 septembre avec une rencontre face à La Rochelle. Pour cette nouvelle saison, l’UBB sera à nouveau dirigé par Yannick Bru. Présent sur le banc bordelais depuis 2023, l’entraîneur était sous contrat jusqu’en 2027, mais depuis ce samedi, c'est passé à 2029.

Bru à la tête de l’UBB jusqu’en 2029 ! A son arrivée à l’UBB, Yannick Bru avait donc signé un contrat de 4 ans. Mais comme ça a été évoqué au cours des derniers jours, la prolongation de l'entraîneur bordelais était proche. Elle est maintenant officielle. En effet, le dernier vainqueur de la Coupe d'Europe a annoncé la signature de Yannick Bru jusqu'en 2029. « L'UBB est heureuse d'annoncer le prolongation de son manager Yannick Bru jusqu'en 2029 ! », annonce le communiqué.