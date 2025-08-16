Officiel : L'UBB annonce une signature XXL !

Plus que quelques jours avant la reprise du Top 14 pour l’UBB. Après avoir remporté la Coupe d’Europe et perdu en finale du championnat de France, la formation bordelaise va repartir en quête de nouveaux trophées avec à sa tête de Yannick Bru. Depuis que l’entraîneur de 52 ans a rejoint l’UBB en 2023, ça se passe bien. Une belle histoire qui ne va s'ailleurs pas s’arrêter de sitôt.
Alors qu’on avait laissé les joueurs de l’UBB la tête basse suite à la défaite face au Stade Toulousain en finale du Top 14, on va prochainement les retrouver. En effet, pour le dernier vainqueur de la Coupe d’Europe, le championnat va reprendre le 6 septembre avec une rencontre face à La Rochelle. Pour cette nouvelle saison, l’UBB sera à nouveau dirigé par Yannick Bru. Présent sur le banc bordelais depuis 2023, l’entraîneur était sous contrat jusqu’en 2027, mais depuis ce samedi, c'est passé à 2029.
Bru à la tête de l’UBB jusqu’en 2029 !
A son arrivée à l’UBB, Yannick Bru avait donc signé un contrat de 4 ans. Mais comme ça a été évoqué au cours des derniers jours, la prolongation de l'entraîneur bordelais était proche. Elle est maintenant officielle. En effet, le dernier vainqueur de la Coupe d'Europe a annoncé la signature de Yannick Bru jusqu'en 2029. « L'UBB est heureuse d'annoncer le prolongation de son manager Yannick Bru jusqu'en 2029 ! », annonce le communiqué.
« Je suis heureux de prolonger l’aventure avec l’UBB »
Heureux de poursuivre l’aventure sur le banc de l’UBB, Yannick Bru a pris la parole pour faire savoir : « Je suis heureux de prolonger l’aventure avec l’UBB. Ce club, ses joueurs, ses supporters et ses partenaires méritent de vivre de grandes émotions. Nous allons continuer à travailler dur pour attendre nos objectif et marquer l’histoire ensemble ».
De son côté, le président de l’UBB, Laurent Marti a lui a confié après la prolongation de Yannick Bru : « Avec Yannick, nous partageons la même vision : construire dans la durée pour emmener l’UBB encore plus haut. Sa prolongation jusqu’en 2029 est un signal fort envoyé à nos joueurs, nos supporters et à tous nos partenaires ».