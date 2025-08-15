Deux recrues à l'étranger, le projet surprise de l'UBB !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, pour son stage de préparation, l'UBB a choisi de rejoindre le Portugal et plus particulièrement Faro. Une préparation à laquelle participe les deux recrues Gaëtan Barlot et Cameron Woki. Thibault Giroud, le directeur de la performance de l'UBB, justifie d'ailleurs le choix de la région et d'un stage où il fait très chaud.

Après une saison exceptionnelle conclue par le titre en Champions Cup ainsi qu'une finale de Top 14 perdue contre le Stade Toulousain, l'UBB espère bien repartir sur de bon rails afin de faire tomber Antoine Dupont et les siens la saison prochaine. Pour cela, le staff de Yannick Bru a décidé de filer en stage du coup de Faro au Portugal. Les recrues Gaëtan Barlot et Cameron Woki sont bien présentes. Et Thibault Giroud, le directeur de la performance de l'UBB, explique les raisons pour lesquelles ils ont choisi une région particulièrement chaude.

L'UBB au Portugal avec Woki et Barlot « C'est simple, on cherche la chaleur, car travailler dans ces conditions, ça nous permet d'avoir des métabolismes qui s'adaptent. Donc, on va chercher la chaleur pour progresser le plus vite possible contrairement à d'autres clubs qui vont eux chercher l'altitude. Lors de ces trois premières semaines, bien sûr que le travail physique sera prépondérant, mais on a déjà commencé à intégrer le ballon dans les séances. On travaille presque toujours les deux en même temps, le rugby et le physique. Et la stratégie va venir rapidement », confie-t-il dans une interview accordée à ICI Gironde.