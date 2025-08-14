Transfert à l'UBB : Un problème de règlement gâche un grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif durant le mercato, l'UBB a notamment bouclé le retour de Cameron Woki trois ans après son départ. Un très joli coup pour les Girondins qui a toutefois été gâché par le rythme infernal imposé aux clubs de rugby. Yannick Bru regrette en effet que le retour de son nouveau joueur ait été reporté.

Cet été, l'UBB n'a pas chômé pour renforcer son effectif. Cinq avants ont déjà signé Louis Mary, Gaëtan Barlot, Cameron Woki, Boris Palu et Jean-Luc Du Preez, tandis que quatre arrières ont également rejoint la Gironde : Martin Page-Relo, Valentin Hutteau, Xan Mousques et Salesi Rayasi. Mais la recrue phare de l'été reste Cameron Woki qui fait son grand retour à l'UBB trois ans après son départ. Mais ce dernier n'a bénéficié que de trois semaines de vacances après la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande. Un problème avec lequel Yannick Bru a du composer.

Yannick Bru voulait Cameron Woki plus tôt « On n’avait pas à prendre ça en compte sur le plan réglementaire. On considère simplement que c’était du bonus pour eux. Ainsi, Cameron Woki a bénéficié d’un peu de repos après la fin du championnat pour préparer sa tournée. Puis il a bénéficié de trois semaines de repos après cette tournée, en soi ce n’est pas forcément suffisant, mais les cadences de notre sport nous imposent ça », regrette-t-il auprès du Midi-Olympique avant d'évoquer les consignes données aux joueurs afin qu'ils se préparent durant leurs vacances.