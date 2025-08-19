Antoine Dupont jette l’éponge, la grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont est donc en pleine convalescence et ne retrouvera pas les terrains avant le mois de novembre. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'il jetait l'éponge pour les test-matchs de novembre avec le XV de France afin de préserver son genou pour l'avenir.

Le XV de France affrontera l'Afrique du Sud, les Fidji et enfin l'Australie lors des tests de novembre (rencontres les 8, 15 et 22 novembre 2025). Un programme chargé pour les Bleus, qui devront encore composer sans leur capitaine habituel, Antoine Dupont. Le demi de mêlée du Stade Toulousain est encore en phase de récupération après sa grosse blessure au genou droit contractée lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, et il a d'ores et déjà déclaré forfait pour ces test-matchs dans les colonnes de L'EQUIPE.

Dupont veut prendre son temps Antoine Dupont avoue dans un premier temps ne pas encore s'être fixé de date pour son retour tant attendu à la compétition : « Non, pas vraiment. Mais ça fera huit mois d'arrêt fin novembre. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie. J'espère que tout se passera bien d'ici là », indique la star du XV de France, qui a donc décidé de jeter l'éponge pour ces tests de novembre en sélection.