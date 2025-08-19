Frayeur pour Romain Ntamack, la décision de Galthié est révélée !

Axel Cornic

S’il a remporté le Tournoi des 6 Nations ainsi que le cinquième Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack a été plus critiqué que jamais. Pourtant, la confiance que lui fait Fabien Galthié depuis 2019 ne semble jamais avoir vacillé, même avec un Matthieu Jalibert qui faisait des merveilles avec l’UBB.

C’était l’un des grands serpents de mer du rugby tricolore. Alors que dans le monde entier les sélectionneurs s’efforçaient d’installer une charnière précise, si possible avec deux joueurs évoluant dans le même club, en France c’était plutôt l’inverse. En tout cas, jusqu’à 2019 et l’arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France.

Romain Ntamack pas au top, mais... Lors de sa prise de fonction, Galthié a clairement expliqué vouloir installer des cadres à chaque poste et à la charnière, il a décidé de miser sur la paire formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Mais si le premier cartonne, le second connait une période de moins bien depuis sa blessure au genou à l’été 2023, qui lui avait fait rater la Coupe du monde. Pas suffisant toutefois pour briser la confiance que le patron du XV de France semble avoir en lui, puisqu’il reste sans aucun doute le titulaire indiscutable au poste.