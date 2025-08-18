Antoine Dupont : Le départ à l’étranger confirmé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir raflé la médaille d'or olympique aux JO de Paris l'été dernier avec l'équipe de France de Rugby à 7, Antoine Dupont semble déjà motivé à l'idée de réitérer l'expérience aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles,en 2028. Et Jérôme Daret semble d'ailleurs confirmé à demi-mot la participation de Dupont aux USA...

L'équipe de France de rugby à été l'une des grandes sensations des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec notamment Antoine Dupont à son bord. La star du XV de France et du Stade Toulousain avait mis sa carrière professionnelle entre parenthèses durant plusieurs mois afin de préparer ces JO, un choix qui s'était avéré payant puisque Dupont et ses coéquipiers avaient donc raflé la médaille d'or. Et le demi de mêlée semble déjà disposé à remettre ça dans trois ans, pour les Jeux de Los Angeles...

Dupont chaud pour les prochains JO ? Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet, Antoine Dupont ne cachait pas son envie de partir aux USA pour les prochains JO de Los Angeles dans trois ans : « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs », avait lâché le capitaine du XV de France.