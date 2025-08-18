Antoine Dupont : La signature qui relance tout à l’UBB ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement considéré comme le meilleur joueur rugbyman français depuis maintenant plusieurs années, Antoine Dupont et son équipe du Stade Toulousain marchent sur le Top 14 qu'ils viennent de remporter trois saisons consécutives. Mais l'UBB affiche de solides ambitions pour stopper cette série comme l'indique son manager Yannick Bru, qui vient d'officiellement prolonger son contrat.

Vainqueurs du Top 14 en 2023, 2024 et 2025, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont et Romain Ntamack ne laisse plus aucune miette aux autres équipes françaises sur la scène nationale depuis trois ans. Et pourtant, un projet est en train de grandir à vitesse grand V et menace aujourd'hui cette domination des rouge et noir : l'UBB, vainqueur de la Champions Cup et finaliste malheureux des deux dernières éditions du Top 14, aspire à prendre le dessus sur Antoine Dupont et ses coéquipiers dans les années à venir.

L'UBB veut « marquer l’histoire » L'UBB a d'ailleurs officialisé une grande nouvelle dimanche avec la prolongation de Yannick Bru, son entraîneur, qui a signé un nouveau contrat jusqu'en 2029 avec le club bordelais : « Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec l’UBB. Ce club, ses joueurs, ses supporters et ses partenaires méritent de vivre de grandes émotions. Nous allons continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et marquer l’histoire ensemble », a confié Bru, qui affiche donc de solides ambitions pour mener l'UBB tout en haut du rugby français, et notamment devant le Stade Toulousain.