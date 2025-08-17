Antoine Dupont starisé, l'annonce à plusieurs millions d'euros !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Volvic, Skip, Danone, LVMH... Antoine Dupont multiplie les partenariats publicitaires. Ce qui lui permet de considérablement gonfler ses revenus annuels en plus de son salaire assez conséquent pour le rugby français. Une annonce à plusieurs millions d'euros a été effectué dans la presse par Philippe Spanghero.

Contrairement aux salaires astronomiques perçus par les stars du football français comme c'est le cas pour Kylian Mbappé qui percevrait des revenus annuels de 30M€ environ au Real Madrid, les têtes d'affiche tricolores du rugby sont très loin de ces montants. Sans contestation possible, Antoine Dupont est l'étendard du ballon oval français.

«Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d’euros» Au Stade toulousain, Antoine Dupont doit se contenter de 600 000€ par an. Cependant, grâce à ses différents partenariats publicitaires, le demi-de-mêlée toulousain et capitaine du XV de France peut empocher une belle enveloppe supplémentaire sur l'année pour près de 2M€ selon Philippe Spanghero. « Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montants. On a déjà parlé de ça sans avoir les montants précis, mais on peut estimer que, dans les volumes de contrat et dans l’ampleur des plans médias autour de lui, Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires en plus de son salaire au club ».