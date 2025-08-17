Antoine Dupont : Le joli geste qui rapporte très gros !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans le sillage d'un Antoine Dupont plus populaire que jamais, le Stade Toulousain semble avoir atteint une notoriété quasiment inédite à l'échelle du rugby. Il faut dire que contrairement à certains footballeurs, le capitaine du XV de France mais sa notoriété au service de son club, et inversement. Une stratégie payante.

Antoine Dupont est entré dans une nouvelle dimension ces derniers mois. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis quelques années, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain, a franchi un cap en terme de notoriété. D'abord grâce au titre de champion olympique décroché à Paris l'année dernière avec l'équipe de France de rugby à 7, mais également grâce à son idylle avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere. Autrement dit, Antoine Dupont est désormais plus qu'un simple joueur de rugby, c'est une star. Un nouveau statut qui a évidemment un impact sur sa notoriété et celle du Stade Toulousain. Mais comme l'explique Christophe Lepetit, responsable au centre du droit et d'économie du sport, Antoine Dupont met son image au service de son club, et ne fait pas en sorte de se mettre au-dessus de l'institution Stade Toulousain. Ce qui peut rapporter gros.

Dupont au service du Stade Toulousain, l'opération payante ! « Antoine Dupont n’a pas dépassé à mon sens l’institution Stade toulousain. Dans le foot, on peut voir le travers des joueurs qui pensent être supérieurs à leur club. Mais il est vrai que Dupont est une histoire dans l’histoire, mais je trouve qu’il sert le Stade toulousain. Il reste au service de l’équipe. Il peut y avoir des associations d’audience, on appelle ça du cross marketing. C’est ce qu’il se passe à Toulouse », explique-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique, avant de décrypter les bienfaits de cette stratégie qui rapporte gros au Stade Toulousain sur le plan du marketing et de la notoriété.