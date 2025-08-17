Antoine Dupont, le coup historique qui se prépare !

Pierrick Levallet

Le Stade toulousain va entamer la nouvelle saison sans Antoine Dupont. Toujours convalescent après sa grave blessure au genou, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait revenir que fin novembre. Les Rouge-et-Noir prépareraient d’ailleurs un nouveau coup historique, auquel le capitaine du XV de France devrait prendre part lors de l’exercice 2025-2026.

Le Stade toulousain sera privé d’Antoine Dupont pour le début de la nouvelle saison. Gravement touché au genou en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans est toujours convalescent. Le capitaine du XV de France ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Ugo Mola a donc préparé son effectif en conséquence. Les Rouge-et-Noir cibleraient d’ailleurs un nouveau coup historique, qui conforterait un peu plus leur place dans la légende du rugby français.

Le Stade toulousain vise une saison historique Comme le rapporte Quinze Mondial, le Stade toulousain ne serait toujours pas rassasié. Inarrêtables depuis 2019, les Rouge-et-Noir voudraient frapper un grand coup dans l’histoire du rugby français. Le groupe emmené par Antoine Dupont ou encore Thomas Ramos n’entendrait pas ralentir. L’équipe d’Ugo Mola se serait fixée un objectif clair : remporter un quatrième Bouclier de Brennus consécutif. Cet exploit permettrait au Stade toulousain d’égaler son record établi entre 1994 et 1997 par la génération Ntamack, Cazalbou et Lacroix.