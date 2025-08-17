Projet de folie à l'étranger : Antoine Dupont va quitter Toulouse avec plusieurs stars du rugby ?

Champion olympique à Paris en 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont est entré dans une autre dimension, au point que sa présence à Los Angeles en 2028 ne soit pas à exclure. D'ailleurs Jérôme Daret, sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7, ouvre la porte à cette hypothèse. Et le capitaine du Stade Toulousain pourrait bien ne pas venir seul.
Il y a à peine plus d'un an, Antoine Dupont devenait champion olympique au terme du tournoi de rugby à 7. Un accomplissement pour le capitaine du Stade Toulousain qui avait osé mettre en parenthèse sa carrière à XV pour se consacrer au rugby à 7. Un choix qu'il ne regrette pas aujourd'hui, au point de donner des idées à certains de ses coéquipiers ? C'est la question qui a été posée à Jérôme Daret, sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7, qui ne ferme la porte à personne.
La porte de Los Angeles est ouverte pour Dupont !
« Il y a un protocole entre la FFR et la LNR qui existe, qui a été consolidé jusqu’en 2026. Il sera étudié de nouveau pour courir jusqu’en 2028. Concernant Antoine Dupont, il y a eu un avant et un après JO 2024. Quand vous décrochez une médaille d’or olympique, je peux vous garantir que ça amène beaucoup de choses. Antoine a touché le sommet du sport universel. Forcément, ça fera des émules », a-t-il confié dans une interview accordée à Sud-Ouest.
Avec d'autres stars du rugby français ?
Antoine Dupont a ouvert une brèche qui « fera des émules » comme l'explique Jérôme Daret, mais qui va s'y engouffrer ? C'est justement la question qui avait été posée au capitaine du Stade Toulousain il y a quelques semaines dans les colonnes du Parisien : « Il y a des profils plus intéressants que d’autres. Louis (Bielle-Biarrey), Damian (Penaud), ce sont des mecs qui seraient performants, mais il faut qu’ils y passent du temps. On a vu des joueurs excellents à XV ne pas faire de différences à 7. Mais je ne suis pas trop inquiet pour eux ». Louis-Bielle-Biarrey et Antoine Dupont alignés au JO 2028, ça fait déjà saliver les fans de rugby. Et l'ailier de l'UBB ne cachait pas qu'il aimerait bien être de la partie. « Ce qu’a fait Antoine, c’est inspirant. Après, Antoine a pu le faire déjà parce qu’il en a les qualités, bien sûr, mais aussi parce qu’il avait déjà un statut. Evidemment que, si demain, on me propose de faire les Jeux Olympiques, je les ferai ! Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de plein de choses. je n’ai pas envie de trop m’avancer là-dessus, mais c’est sûr que si j’ai l’occasion un jour de faire des Jeux Olympiques, ça serait un grand plaisir », confiait LBB en janvier dernier dans une interview accordée au Midi-Olympique.