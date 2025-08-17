Projet de folie à l'étranger : Antoine Dupont va quitter Toulouse avec plusieurs stars du rugby ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion olympique à Paris en 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont est entré dans une autre dimension, au point que sa présence à Los Angeles en 2028 ne soit pas à exclure. D'ailleurs Jérôme Daret, sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7, ouvre la porte à cette hypothèse. Et le capitaine du Stade Toulousain pourrait bien ne pas venir seul.

Il y a à peine plus d'un an, Antoine Dupont devenait champion olympique au terme du tournoi de rugby à 7. Un accomplissement pour le capitaine du Stade Toulousain qui avait osé mettre en parenthèse sa carrière à XV pour se consacrer au rugby à 7. Un choix qu'il ne regrette pas aujourd'hui, au point de donner des idées à certains de ses coéquipiers ? C'est la question qui a été posée à Jérôme Daret, sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7, qui ne ferme la porte à personne.

La porte de Los Angeles est ouverte pour Dupont ! « Il y a un protocole entre la FFR et la LNR qui existe, qui a été consolidé jusqu’en 2026. Il sera étudié de nouveau pour courir jusqu’en 2028. Concernant Antoine Dupont, il y a eu un avant et un après JO 2024. Quand vous décrochez une médaille d’or olympique, je peux vous garantir que ça amène beaucoup de choses. Antoine a touché le sommet du sport universel. Forcément, ça fera des émules », a-t-il confié dans une interview accordée à Sud-Ouest.