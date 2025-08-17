Dupont - Ntamack : C'est la folie à Toulouse !

Depuis quelques mois, le Stade Toulousain a pris une nouvelle dimension. Club historique du rugby français, les Rouge-et-Noir bénéficient d'une notoriété plus forte que jamais. Et si cela résulte d'un travail sur le plan du marketing, l'influence d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack est évidemment énorme.
Triple champion de France en titre, le Stade Toulousain a toujours été l'un des plus grands clubs de rugby au monde, mais s'il impose également comme une marque puissante dans le monde du sport français. Selon une récente étude de l'agence advent, les Rouge-et-Noir seraient même en troisième position du classement des clubs ayant la plus grande valeur en terme de notoriété derrière le PSG et l'OM. Il faut dire que les Toulousains travaillent fort sur l'aspect marketing, et bénéficient également de la présence de joueurs très populaires dans leur effectif à l'image d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack comme l'explique Vincent Bonnet, directeur marketing et communication du club toulousain.
Le Stade Toulousain dans une nouvelle dimension
« Notre métier premier, c’est le rugby. C’est l’équipe première qui nous fait voyager, qui nous permet d’avoir une notoriété sur laquelle s’appuyer pour progresser. Elle est liée aux réussites sportives. Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos et d’autres grands joueurs amènent une vraie plus-value », confie-t-il dans les colonnes du Midi Olympique, avant de poursuivre.
«Dupont, Ntamack et Ramos amènent une vraie plus-value»
« Dans une économie comme la nôtre, c’est-à-dire une économie réelle, on ne parle pas de budget, on parle de chiffre d’affaires. Notre budget correspond au chiffre d’affaires que l’on génère. Dans une situation comme celle-ci, il faut toujours mettre la marche avant pour trouver des projets, créer de l’économie. Et ça, c’est ce que j’appelle la marque. La marque, elle a cette faculté à amener le club au-delà du rugby. Nous nous réjouissons de voir autant d’engouement. Engager ceux qui nous suivent, c’est les faire, en quelque sorte, participer à l’aventure. Nous ne nous arrêtons pas aux chiffres. Il faut continuer de grandir tout en ayant un impact sur l’économie réelle du club. L’objectif est de ramener du monde sur nos plateformes, notamment notre application et notre boutique », ajoute Vincent Bonnet.