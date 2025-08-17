Dupont - Ntamack : C'est la folie à Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le Stade Toulousain a pris une nouvelle dimension. Club historique du rugby français, les Rouge-et-Noir bénéficient d'une notoriété plus forte que jamais. Et si cela résulte d'un travail sur le plan du marketing, l'influence d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack est évidemment énorme.

Triple champion de France en titre, le Stade Toulousain a toujours été l'un des plus grands clubs de rugby au monde, mais s'il impose également comme une marque puissante dans le monde du sport français. Selon une récente étude de l'agence advent, les Rouge-et-Noir seraient même en troisième position du classement des clubs ayant la plus grande valeur en terme de notoriété derrière le PSG et l'OM. Il faut dire que les Toulousains travaillent fort sur l'aspect marketing, et bénéficient également de la présence de joueurs très populaires dans leur effectif à l'image d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack comme l'explique Vincent Bonnet, directeur marketing et communication du club toulousain.

Le Stade Toulousain dans une nouvelle dimension « Notre métier premier, c’est le rugby. C’est l’équipe première qui nous fait voyager, qui nous permet d’avoir une notoriété sur laquelle s’appuyer pour progresser. Elle est liée aux réussites sportives. Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos et d’autres grands joueurs amènent une vraie plus-value », confie-t-il dans les colonnes du Midi Olympique, avant de poursuivre.