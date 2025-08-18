Salaire d’Antoine Dupont : La surprise à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont bénéficie donc des conditions salariales d'un joueur de son rang. En effet, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain est le joueur le mieux payé en France, mais il bénéficie surtout de revenus publicitaires qui font flamber ses revenus. De quoi à peine le faire entrer dans le top 10 des salaires à l'OM.

Star du rugby mondial, Antoine Dupont est également une icone du sport français depuis qu'il a remporté le titre olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 à Paris l'été dernier. Le capitaine du XV de France fait également la Une de la presse people depuis l'officialisation de son couple avec l'ancienne Misse France Iris Mittenaere. Par conséquent, plusieurs marques s'arrachent Antoine Dupont ce qui fait gonfler son salaire de façon impressionnante. Alors qu'il touche environ 600 000€ par an avec le Stade Toulousain, le demi-de-mêlée voit ses revenus grimper d'au moins 2M€ supplémentaires selon Philippe Spanghero.

Environ 3M€ de salaire annuel pour Dupont ? « Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montants. On a déjà parlé de ça sans avoir les montants précis, mais on peut estimer que, dans les volumes de contrat et dans l’ampleur des plans médias autour de lui, Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires en plus de son salaire au club. Je pense même qu’on est assez largement au-delà », confiait récemment le consultant Sud Radio.