Salaire d’Antoine Dupont : La surprise à l’OM !

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont bénéficie donc des conditions salariales d'un joueur de son rang. En effet, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain est le joueur le mieux payé en France, mais il bénéficie surtout de revenus publicitaires qui font flamber ses revenus. De quoi à peine le faire entrer dans le top 10 des salaires à l'OM.
Star du rugby mondial, Antoine Dupont est également une icone du sport français depuis qu'il a remporté le titre olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 à Paris l'été dernier. Le capitaine du XV de France fait également la Une de la presse people depuis l'officialisation de son couple avec l'ancienne Misse France Iris Mittenaere. Par conséquent, plusieurs marques s'arrachent Antoine Dupont ce qui fait gonfler son salaire de façon impressionnante. Alors qu'il touche environ 600 000€ par an avec le Stade Toulousain, le demi-de-mêlée voit ses revenus grimper d'au moins 2M€ supplémentaires selon Philippe Spanghero.
Environ 3M€ de salaire annuel pour Dupont ?
« Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montants. On a déjà parlé de ça sans avoir les montants précis, mais on peut estimer que, dans les volumes de contrat et dans l’ampleur des plans médias autour de lui, Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires en plus de son salaire au club. Je pense même qu’on est assez largement au-delà », confiait récemment le consultant Sud Radio.
Où serait-il dans la grille salariale de l'OM ?
Par conséquent, Antoine Dupont touche environ 3M€ par an tout compris, soit à peu près 250 000€ mensuel. Mais où cela situerait le meilleur joueur du monde de rugby dans la grille salariale de l'OM ? En se basant sur les chiffres révélés par L'EQUIPE en mars dernier, Antoine Dupont serait déjà très loin du podium composé par Pierre-Emile Hojbjerg (500 000€), Adrien Rabiot (500 000€) et Mason Greenwood (450 000€). En revanche, les départs d'Ismaël Bennacer (450 000€) et Valentin Rongier (330 000€) offrent plus de place dans le top 10 au sein duquel le capitaine du XV de France se rapprocherait par exemple d'un Amine Gouiri (270 000€), tout en sachant que Pierre-Emerick Aubameyang, malgré ses efforts, toucherait environ 350 000€ par mois. On peut donc être le meilleur joueur du monde de rugby et être à peine dans le top 10 de la grille salariale d'un club de football.