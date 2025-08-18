Antoine Dupont est détesté à l’étranger, il se fait humilier sur la toile !

Axel Cornic

Les superlatifs manquent pour décrire Antoine Dupont, capitaine du Stade Toulousain ainsi que du XV de France de Fabien Galthié. Pourtant, le demi de mêlée de 28 ans ne semble pas faire l’unanimité et c’est le cas à l’étranger, où certains ne manquent pas d’originalité pour le critiquer.

Depuis mars dernier, le rugby français doit faire à moins d’Antoine Dupont. Gravement blessé au genou, la star tricolore a été contraint de se faire opérer et si certains espéraient le voir de retour avec le XV de France à l’automne, il faudra vraisemblablement patienter jusqu’au prochain Tournoi des 6 Nations. Interrogé, le principal intéressé a en effet annoncé ne pas vouloir se précipiter.

Le rugby français orphelin de Dupont Il faut dire quand même que son absence s’est fait sentir, que ce soit en sélection ou avec son club du Stade Toulousain. Pour le dernier match du 6 Nations 2025, c’est Maxime Lucu qui l’a remplacé et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il l’a fait à la perfection. Mais les débats font déjà rage pour les test-matchs de l’automne, avec également Nolann Le Garrec ou même un certain Baptiste Serin qui pourraient bien venir bousculer la hiérarchie mise en place par Fabien Galthié à la mêlée.