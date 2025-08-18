Dupont - Ntamack : La grande nouvelle qui va régaler Fabien Glathié !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Et de trois pour Fabien Galthié ! Alors que deux de ses charnières évoluaient déjà ensemble en Top 14, avec l’association Dupont-Ntamack à Toulouse et la paire Lucu-Jalibert à l’UBB, le sélectionneur du XV de France va désormais pouvoir observer Antoine Hastoy et Nolann Le Garrec à La Rochelle suite à l’arrivée de ce dernier dans l’effectif de Ronan O'Gara. Un vrai avantage.

C’est une arrivée que voit sûrement d’un très bon œil Fabien Galthié. L’année dernière, un an avant la fin de son contrat avec le Racing 92, Nolann Le Garrec avait annoncé sa signature à La Rochelle pour la saison 2025-26. « J'avais envie de voir ce qui pouvait se passer ailleurs », s’est récemment justifié l’international français dans une interview accordée à « Crunch », le podcast rugby de L'Équipe. Le demi de mêlée évoluera avec Antoine Hastoy, son partenaire chez les Bleus. Fabien Galthié va donc voir trois de ses charnières évoluer ensemble lors de ce nouvel exercice en Top 14.

« À l’époque, nous n’avons pas eu cette chance. Parce que c’en est une. Assurément » Car en plus de Nolann Le Garrec et Antoine Hastoy au Stade Rochelais, Fabien Galthié pouvait déjà observer les prestations d’Antoine Dupont et Romain Ntamack à Toulouse, mais aussi de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert du côté de Bordeaux. Un avantage de taille aux yeux de Jeff Dubois, ancien entraîneur des trois-quarts au sein du XV de France. « À l’époque, nous n’avons pas eu cette chance. Parce que c’en est une. Assurément, affirme-t-il, dans des propos accordés à Midi Olympique. Dans la conduite du jeu, dans les connexions, c’est quand même plus facile quand deux joueurs se connaissent et évoluent ensemble tout au long de l’année. C’est un vrai choix. Fabien Galthié a quand même souvent opéré de cette façon, c’est-à-dire associer les joueurs d’un même club. »