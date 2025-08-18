Dupont - Ntamack : La grande nouvelle qui va régaler Fabien Glathié !

Et de trois pour Fabien Galthié ! Alors que deux de ses charnières évoluaient déjà ensemble en Top 14, avec l’association Dupont-Ntamack à Toulouse et la paire Lucu-Jalibert à l’UBB, le sélectionneur du XV de France va désormais pouvoir observer Antoine Hastoy et Nolann Le Garrec à La Rochelle suite à l’arrivée de ce dernier dans l’effectif de Ronan O'Gara. Un vrai avantage.
C’est une arrivée que voit sûrement d’un très bon œil Fabien Galthié. L’année dernière, un an avant la fin de son contrat avec le Racing 92, Nolann Le Garrec avait annoncé sa signature à La Rochelle pour la saison 2025-26. « J'avais envie de voir ce qui pouvait se passer ailleurs », s’est récemment justifié l’international français dans une interview accordée à « Crunch », le podcast rugby de L'Équipe. Le demi de mêlée évoluera avec Antoine Hastoy, son partenaire chez les Bleus. Fabien Galthié va donc voir trois de ses charnières évoluer ensemble lors de ce nouvel exercice en Top 14.
« À l’époque, nous n’avons pas eu cette chance. Parce que c’en est une. Assurément »
Car en plus de Nolann Le Garrec et Antoine Hastoy au Stade Rochelais, Fabien Galthié pouvait déjà observer les prestations d’Antoine Dupont et Romain Ntamack à Toulouse, mais aussi de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert du côté de Bordeaux. Un avantage de taille aux yeux de Jeff Dubois, ancien entraîneur des trois-quarts au sein du XV de France. « À l’époque, nous n’avons pas eu cette chance. Parce que c’en est une. Assurément, affirme-t-il, dans des propos accordés à Midi Olympique. Dans la conduite du jeu, dans les connexions, c’est quand même plus facile quand deux joueurs se connaissent et évoluent ensemble tout au long de l’année. C’est un vrai choix. Fabien Galthié a quand même souvent opéré de cette façon, c’est-à-dire associer les joueurs d’un même club. »
« La hiérarchie semble clairement établie »
« Avec le départ de Nolann Le Garrec à La Rochelle qui va jouer avec Antoine Hastoy, le sélectionneur a désormais trois charnières qui évoluent ensemble dans trois clubs différents, même si la hiérarchie semble clairement établie. La première, c’est la charnière Dupont-Ntamack à Toulouse, la deuxième Lucu-Jalibert à Bordeaux et enfin la troisième à La Rochelle avec Le Garrec-Hastoy, poursuit Jeff Dubois, Je ne sais pas si c’était la volonté du jeune Le Garrec – je n’en suis pas sûr – mais s’ils performent ensemble, ça leur offrira probablement plus de chance de se mettre en évidence aux yeux du sélectionneur. Si ce n’est pas dans l’immédiat, c’est un investissement pour l’avenir. »