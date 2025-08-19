Transfert à l'UBB : Il lâche «un bon salaire» et pousse un gros coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 35 ans, Mahamadou Diaby est désormais un joueur de l'USAP. Après plusieurs années à évoluer sous le maillot de l'UBB, le troisième ligne a changé d'air durant cette intersaison. Une nouvelle aventure pour l'ancien Bordelais qui a d'ailleurs tenu à mettre les choses au point concernant les raisons de son départ en direction de Perpignan.

Au terme d'une saison XXL, l'UBB a tout de même assisté à certains départs durant la saison. A la surprise de certains, Mahamadou Diaby a notamment fait ses valises et le voilà désormais à l'USAP. Heureux du côté de Perpignan, le troisième ligne a notamment confié pour L'Indépendant : « J'ai l'impression d'être à ma place. Ça s’est fait rapidement, parce que je savais ce que je voulais. Le projet de l’USAP correspond à ce qui m’a motivé à prendre cette décision un peu radicale de quitter l’UBB après huit ans. Au final, les planètes étaient un peu alignées et tout a matché. Franchement, je suis là depuis seulement trois semaines, et je suis déjà heureux. L’USAP, c’est un gros club, j’aime son environnement et les valeurs qui sont évoquées dans ce club ».

« J’arrivais à ma huitième saison et je me posais la question d’aller voir ailleurs » Mais pourquoi prendre cette décision de quitter l'UBB pour l'USAP ? Mahamadou Diaby a clairement mis les choses au point, poussant au passage un gueule. Ainsi, l'ancien Bordelais a notamment fait savoir : « J’arrivais à ma huitième saison et je me posais la question d’aller voir ailleurs. Parce que j’estimais que l’investissement que je mettais pour l’équipe était supérieur au rôle qu’on pouvait me donner. C’est paradoxal, parce que je jouais beaucoup, vu que je faisais ce qu’il fallait pour gagner ma place. Mais il faut aussi savoir sentir les choses. J’avais fait toute la phase finale de Coupe d’Europe avec l’équipe, je l’ai remportée… Et pour des raisons qui me sont encore aujourd’hui inconnues et floues, je n’ai plus joué un match jusqu’à la fin de saison. Des choix ont été faits. Mais vous imaginez bien qu’avec la réflexion que j’avais déjà, où j’avais senti que c’était le moment de partir, l’épisode de la fin de saison n’a pas arrangé les choses ».