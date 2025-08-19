C'est terminé pour Romain Ntamack, la nouvelle que tout le monde attendait !

Axel Cornic

Il y a huit semaines, juste après avoir remporté son cinquième Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack est passé par la case opération. L’ouvreur a dû subir une légère intervention pour arranger quelques pépins physiques qui l’ont beaucoup handicapé au cours de la saison dernière, l’empêchant d’évoluer à son meilleur niveau.

Privé d’Antoine Dupont, blessé au genou le 8 mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Romain Ntamack a dû guider seul l’attaque du Stade Toulousain tout au long de la fin de saison. Mais son niveau était très loin de ses standards et l’international tricolore n’a pas manqué de faire vivement critiquer, surtout que pendant ce temps-là Matthieu Jalibert survolait son sujet du côté de l’UBB.

« Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou » Ce passage à vide de Ntamack, qui finalement aura tout de même remporté le Tournoi ainsi qu’un Bouclier de Brennus, serait lié à des problèmes physiques. Le principal intéressé a en effet avoué rencontrer des gros soucis avec son genou. « Ces petits pépins me frustrent. Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais » avait-il confié. « Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine ».