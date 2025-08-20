Antoine Dupont, le miracle que personne n’attendait ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont a dû passer par la case opération. Il manque beaucoup au rugby français et son retour n’est prévu que pour la fin de l’année... à moins qu’un miracle ne se produise !

Rarement on n’aura autant parlé d’un absent. Véritable attraction pour tout amateur de rugby, Antoine Dupont a été fauché en plein vol en mars dernier, avec une grave blessure au genou droit. Il a beaucoup manqué au XV de France, mais surtout à son club du Stade Toulousain, qui est pourtant allé chercher un troisième Bouclier de Brennus consécutif sans lui.

« Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie » Désormais, tout le monde se demande quand on le reverra sur un terrain de rugby. Les plus optimistes espéraient un retour pour la tournée du XV de France et le choc très attendu face à l’Afrique du Sud, le 8 novembre prochain. Mais le principal intéressé l’a annoncé : aucune question de se précipiter. « Ça fera huit mois d'arrêt fin novembre. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie. J'espère que tout se passera bien d'ici là » avait expliqué Dupont.