XV de France - Zidane : La rencontre improbable !

A l'aube du printemps dernier, le XV de France raflait un nouveau Tournoi des 6 nations sous la houlette de Fabien Galthié. La bande d'Antoine Dupont avait reçu la visite d'un certain Thierry Henry à Marcoussis, champion du monde 98 avec l'équipe de France de foot. Sans le savoir, Fabien Galthié a croisé une autre figure forte de cette génération... en vacances !

En mars dernier, le XV de France se préparait pour le choc à Dublin contre l'Irlande, avant-dernier match du Tournoi des 6 nations. Une rencontre remportée par les hommes de Fabien Galthié sur le score de 42-27. Dans le cadre de la préparation au match face au XV du Trèfle, les Bleus avaient reçu la visite de Thierry Henry. Le champion du monde 98 s'était exprimé et son discours a eu son effet sur les joueurs tricolores qui ont surclassé les Irlandais malgré la blessure au ligament croisé du genou droit.

Un champion du monde avec le XV de France Fabien Galthié, en sa qualité de sélectionneur du XV de France, avait vidé son sac en conférence de presse au sujet de la venue de Thierry Henry au centre d'entraînement de Marcoussis. « Il a passé un moment avec nous, un moment en totale liberté, il n’a pas voulu que ce soit filmé par nos caméramen. Parce qu’il voulait se livrer et il s’est livré avec beaucoup de franchise, de loyauté, il s’est engagé. C’est vrai que les joueurs sont jeunes et sont en construction mais nous aussi le staff, on a beaucoup appris de son retour d’expérience, il a beaucoup partagé et je le remercie vraiment ».