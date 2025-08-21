Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a 10 ans, Max Verstappen faisait ses débuts à Toro Rosso avant de signer chez Red Bull et connaître le succès qui est le sien à ce jour. Le quadruple champion du monde de Formule 1 court aux quatre coins du monde et bien trop loin de sa famille à son goût. De quoi le faire réfléchir à son avenir et bien évidemment à la question de la retraite qu’il a évoqué en interview avec The Athletic.

Avant la coupure estivale, Max Verstappen a dû se contenter d’une 9ème place au Grand Prix de Hongrie derrière le jeune Gabriel Bortoleto. Le quadruple champion du monde n’est plus monté sur un podium de Formule 1 depuis le 15 juin dernier et sa 2ème place au Grand Prix du Canada. Bien qu’il ait publiquement affirmé avant la trêve qu’il continuera chez Red Bull la saison prochaine, où il est contractuellement lié jusqu’en 2028, le pilote néerlandais qui fêtera son 28ème anniversaire le 30 septembre se sait pas éternel et ne veut certainement pas s’éterniser en Formule 1.

«Je ne sais pas quand cela s'arrêtera. À 32 ans ? À 35 ans ?» Ces derniers temps, Max Verstappen s’est longuement confié à The Athletic sur la question de son avenir et de sa retraite se rapprochant jour après jour. « Les gens restent parfois dans le milieu pour gagner plus d'argent, mais au final, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui importe, c'est d'être là parce qu'on a soif de victoire. Certains viennent ici pour tirer le meilleur parti de leur voiture, car ils n'ont pas une voiture gagnante. Mais c'est pourquoi je pense que tant que je peux le faire et que je travaille avec des gens avec lesquels j'aime travailler, alors oui, nous continuerons à courir ». Quelle est la date limite de Max Verstappen en Formule 1 ? Le principal intéressé n’a pas manqué de laisser le doute planer bien qu’il ait ouvert la porte à plusieurs possibilités. « Je ne sais pas quand cela s'arrêtera. À 32 ans ? À 35 ans ? À 36 ans ? Je ne sais pas. C'est impossible à savoir ».