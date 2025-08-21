Il y a 10 ans, Max Verstappen faisait ses débuts à Toro Rosso avant de signer chez Red Bull et connaître le succès qui est le sien à ce jour. Le quadruple champion du monde de Formule 1 court aux quatre coins du monde et bien trop loin de sa famille à son goût. De quoi le faire réfléchir à son avenir et bien évidemment à la question de la retraite qu’il a évoqué en interview avec The Athletic.
Avant la coupure estivale, Max Verstappen a dû se contenter d’une 9ème place au Grand Prix de Hongrie derrière le jeune Gabriel Bortoleto. Le quadruple champion du monde n’est plus monté sur un podium de Formule 1 depuis le 15 juin dernier et sa 2ème place au Grand Prix du Canada. Bien qu’il ait publiquement affirmé avant la trêve qu’il continuera chez Red Bull la saison prochaine, où il est contractuellement lié jusqu’en 2028, le pilote néerlandais qui fêtera son 28ème anniversaire le 30 septembre se sait pas éternel et ne veut certainement pas s’éterniser en Formule 1.
«Je ne sais pas quand cela s'arrêtera. À 32 ans ? À 35 ans ?»
Ces derniers temps, Max Verstappen s’est longuement confié à The Athletic sur la question de son avenir et de sa retraite se rapprochant jour après jour. « Les gens restent parfois dans le milieu pour gagner plus d'argent, mais au final, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui importe, c'est d'être là parce qu'on a soif de victoire. Certains viennent ici pour tirer le meilleur parti de leur voiture, car ils n'ont pas une voiture gagnante. Mais c'est pourquoi je pense que tant que je peux le faire et que je travaille avec des gens avec lesquels j'aime travailler, alors oui, nous continuerons à courir ».
Quelle est la date limite de Max Verstappen en Formule 1 ? Le principal intéressé n’a pas manqué de laisser le doute planer bien qu’il ait ouvert la porte à plusieurs possibilités. « Je ne sais pas quand cela s'arrêtera. À 32 ans ? À 35 ans ? À 36 ans ? Je ne sais pas. C'est impossible à savoir ».
«J'ai l'impression de déjà passer à côté de beaucoup de choses en ne passant pas plus de temps avec ma famille»
Toutefois, une chose demeure certaine à ses yeux, il est bien trop loin de sa famille à son goût, signalant bien trop de rendez-vous manqués. « J'ai l'impression de déjà passer à côté de beaucoup de choses en ne passant pas plus de temps avec ma famille. Je passe les vacances avec eux, mais les moments où je passe simplement le week-end chez eux ou où je traîne sur le canapé, assis avec eux pendant une journée de farniente ou juste après une journée de travail normale, me manquent vraiment. Nous vivons assez loin les uns des autres maintenant, (donc) ce genre de moments n'est pas possible dans ma vie. J'espère qu'un jour, cela pourra revenir comme avant ».
Reste à savoir désormais quand est-ce que le pilote star de Red Bull dira stop.