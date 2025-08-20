Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 a perdu une figure de son histoire récente. Pendant les deux dernières décennies, Christian Horner était à la tête de Red Bull Racing, mais a été licencié au début de l’été. Laurent Mekies assure sa succession, mais ce changement n’avait pas été prévu en amont. La fin de l’histoire a été plutôt rude comme le raconte Bernie Ecclestone.

Rendez-vous le 9 juillet. En cette date phare tant attendue par Raymond Domenech, ex-sélectionneur de l’équipe de France de football pour la Coupe du monde 2006, Christian Horner était démis de ses fonctions cette année. « Red Bull a libéré Christian Horner de ses fonctions opérationnelles à compter d’aujourd’hui et a nommé Laurent Mekies au poste de CEO de Red Bull Racing ». Une page de 20 années s’est tournée au sein de l’écurie autrichienne que le patron anglais était parvenue à ramener au top avec les titres mondiaux de Sebastian Vettel entre 2010 et 2013 ainsi que Max Verstappen entre 2021 et 2024.

«Il a contribué à faire de Red Bull Racing l’une des équipes les plus performantes» Responsable exécutif du groupe Red Bull, Oliver Mintzlaff tenait un discours chaleureux à l’égard de Christian Horner au moment de l’officialisation du divorce entre les deux parties. « Nous tenons à remercier Christian Horner pour son travail exceptionnel au cours des 20 dernières années. Grâce à son engagement sans faille, à son expérience, à son expertise et à sa pensée innovante, il a contribué à faire de Red Bull Racing l’une des équipes les plus performantes et les plus attractives de Formule 1. Merci pour tout, Christian, tu resteras à jamais une part importante de l’histoire de notre équipe ».

«C’était un peu comme un mariage qui se terminait par un divorce» Proche de Christian Horner et ex-patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone a dévoilé les raisons de la séparation tant médiatisée, qui ne semble pas être liée au comportement « inapproprié » d’Horner vers une salariée de Red Bull. « C’était un peu comme un mariage qui se terminait par un divorce. Après la mort de Didi Mateschitz [fondateur de Red Bull], les membres de Red Bull avaient des idées sur la direction et l’orientation de l’équipe qui n’étaient pas favorables à Christian (ndlr Horner) ».