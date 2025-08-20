La Formule 1 a perdu une figure de son histoire récente. Pendant les deux dernières décennies, Christian Horner était à la tête de Red Bull Racing, mais a été licencié au début de l’été. Laurent Mekies assure sa succession, mais ce changement n’avait pas été prévu en amont. La fin de l’histoire a été plutôt rude comme le raconte Bernie Ecclestone.
Rendez-vous le 9 juillet. En cette date phare tant attendue par Raymond Domenech, ex-sélectionneur de l’équipe de France de football pour la Coupe du monde 2006, Christian Horner était démis de ses fonctions cette année. « Red Bull a libéré Christian Horner de ses fonctions opérationnelles à compter d’aujourd’hui et a nommé Laurent Mekies au poste de CEO de Red Bull Racing ». Une page de 20 années s’est tournée au sein de l’écurie autrichienne que le patron anglais était parvenue à ramener au top avec les titres mondiaux de Sebastian Vettel entre 2010 et 2013 ainsi que Max Verstappen entre 2021 et 2024.
«Il a contribué à faire de Red Bull Racing l’une des équipes les plus performantes»
Responsable exécutif du groupe Red Bull, Oliver Mintzlaff tenait un discours chaleureux à l’égard de Christian Horner au moment de l’officialisation du divorce entre les deux parties. « Nous tenons à remercier Christian Horner pour son travail exceptionnel au cours des 20 dernières années. Grâce à son engagement sans faille, à son expérience, à son expertise et à sa pensée innovante, il a contribué à faire de Red Bull Racing l’une des équipes les plus performantes et les plus attractives de Formule 1. Merci pour tout, Christian, tu resteras à jamais une part importante de l’histoire de notre équipe ».
«C’était un peu comme un mariage qui se terminait par un divorce»
Proche de Christian Horner et ex-patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone a dévoilé les raisons de la séparation tant médiatisée, qui ne semble pas être liée au comportement « inapproprié » d’Horner vers une salariée de Red Bull. « C’était un peu comme un mariage qui se terminait par un divorce. Après la mort de Didi Mateschitz [fondateur de Red Bull], les membres de Red Bull avaient des idées sur la direction et l’orientation de l’équipe qui n’étaient pas favorables à Christian (ndlr Horner) ».
«Il n’y avait pas de plan B au cas où quelque chose tournerait mal avec Christian ou Max»
Par le biais de propos retranscrits par f1only, Bernie Ecclestone a mis le doigt sur un point qui ne jouait clairement pas en faveur de Christian Horner. « Il a fait du très bon travail, mais il était considéré, tout comme Max Verstappen, comme quelqu’un qui n’avait pas de numéro deux à sa hauteur. Il est difficile de critiquer quelqu’un qui remporte des courses et des championnats, mais il n’y avait pas de plan B au cas où quelque chose tournerait mal avec Christian ou Max ». La relation a pris fin pendant la première quinzaine de juillet et c’est Laurent Mekies qui est le team principal de Max Verstappen ainsi que Yuki Tsunoda désormais.