F1 : «Mon heure viendra», la grosse annonce de Pierre Gasly !

Bien qu’il vive une deuxième saison toujours aussi difficile avec Alpine, lui qui est 14e au classement pilotes, Pierre Gasly s’est dit très heureux du travail effectué avec l’écurie française. Le Normand se veut confiant alors que la nouvelle réglementation entrera en vigueur la saison prochaine et est persuadé que son heure finira par arriver.

Alors qu’il profite de la pause estivale, Pierre Gasly s’est confié dans un entretien accordé à RacingNews365. 14e au classement pilotes avec 20 points, le Français se veut positif malgré sa deuxième saison compliquée avec Alpine et est très satisfait du travail accompli.

« Si j'ai une voiture capable de gagner la course entre les mains, je sais que je vais gagner la course » « Je pense que je suis très heureux et satisfait du travail que j'accomplis avec l'équipe. En termes de compréhension de ce que je veux, d'efficacité de ce dont j'ai besoin, la communication est très claire et transparente. J'ai passé deux saisons avec eux, marquées par de nombreux changements, une certaine instabilité, etc. J'ai l'impression que maintenant, du moins parce que je suis resté tout ce temps, le travail que je fais avec les gens qui m'entourent devient plus cohérent, plus fluide et plus harmonieux, ce qui me permet d'être plus constant tout au long de l'année. Je connais évidemment mieux les limites de la voiture, ce qui ne fonctionne clairement pas depuis que je suis arrivé, ce qui semble fonctionner un peu mieux, et avec l'équipe qui me suit, c'est vraiment comme si nous essayions tous ensemble de trouver le juste équilibre, ce que nous avons réussi à faire », a déclaré Pierre Gasly.