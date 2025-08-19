F1 - Ferrari : Lewis Hamilton «n'apporte rien», transfert confirmé ?

Arrivé chez Ferrari au cœur d'un enthousiasme incroyable en Italien, Lewis Hamilton n'arrive pas à convaincre et les Tifosi s'impatientent. A tel point qu'un départ anticipé est même déjà évoqué. Interrogé sur la situation, Jarno Trulli tire la sonnette d'alarme et reconnaît que le Britannique «n'apporte rien» à la Scuderia pour le moment.
Arrivé en grande pompe chez Ferrari pour ce qui a rapidement été présenté comme le transfert du siècle, Lewis Hamilton peine à justifier l'engouement suscité par son arrivée au sein de la mythique écurie italienne. En effet, bien qu'il ne dispose pas de la meilleure monoplace du plateau, le septuple champion du monde est régulièrement dominé par Charles Leclerc auteur de cinq podiums et d'une pole position depuis le début de la saison, pendant que Lewis Hamilton attend toujours son premier top 3 en course.
Trulli s'inquiète pour Hamilton
Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Jarno Trulli a d'ailleurs été invité à commenter le passage à vide de Lewis Hamilton et peine à trouver des explications : « Est-ce l’âge ? La voiture ? Quelque chose manque-t-il à l’équipe ? Ou peut-être a-t-il simplement atteint ses limites. C’est tellement étrange, c’est comme s’il avait du mal à s’imposer. Il déçoit lors des qualifications, il fait un peu mieux en course, mais sans jamais briller. Ce n’est pas Hamilton. La vérité, c’est que lui seul sait ce qui se passe dans sa tête ».
«Je ne pense pas que Hamilton puisse apporter quoi que ce soit à Ferrari»
Lors du dernier week-end de course, Lewis Hamilton avait annoncé qu'il se sentait « inutile, absolument inutile » pour la Scuderia qui devrait « probablement devoir changer de pilote ». Une vision visiblement partagée par Jarno Trulli. « À l’heure actuelle, je ne pense pas que Hamilton puisse apporter quoi que ce soit à Ferrari. Mais l’avenir est incertain. Seuls ceux qui parlent à Lewis peuvent comprendre ce qui lui arrive », ajoute l'ancien pilote Renault, pas vraiment optimiste pour Lewis Hamilton.