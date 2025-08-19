F1 - Ferrari : Lewis Hamilton «n'apporte rien», transfert confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé chez Ferrari au cœur d'un enthousiasme incroyable en Italien, Lewis Hamilton n'arrive pas à convaincre et les Tifosi s'impatientent. A tel point qu'un départ anticipé est même déjà évoqué. Interrogé sur la situation, Jarno Trulli tire la sonnette d'alarme et reconnaît que le Britannique «n'apporte rien» à la Scuderia pour le moment.

Arrivé en grande pompe chez Ferrari pour ce qui a rapidement été présenté comme le transfert du siècle, Lewis Hamilton peine à justifier l'engouement suscité par son arrivée au sein de la mythique écurie italienne. En effet, bien qu'il ne dispose pas de la meilleure monoplace du plateau, le septuple champion du monde est régulièrement dominé par Charles Leclerc auteur de cinq podiums et d'une pole position depuis le début de la saison, pendant que Lewis Hamilton attend toujours son premier top 3 en course.

Trulli s'inquiète pour Hamilton Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Jarno Trulli a d'ailleurs été invité à commenter le passage à vide de Lewis Hamilton et peine à trouver des explications : « Est-ce l’âge ? La voiture ? Quelque chose manque-t-il à l’équipe ? Ou peut-être a-t-il simplement atteint ses limites. C’est tellement étrange, c’est comme s’il avait du mal à s’imposer. Il déçoit lors des qualifications, il fait un peu mieux en course, mais sans jamais briller. Ce n’est pas Hamilton. La vérité, c’est que lui seul sait ce qui se passe dans sa tête ».