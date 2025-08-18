F1 - Départ de Lewis Hamilton : Son remplaçant est déjà annoncé chez Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais quelques jours que l'avenir de Lewis Hamilton fait parler, après seulement une demi-saison chez Ferrari. Alors que des documents qui ont fuité ont révélé que le bail du Britannique courait jusqu'en 2026, le futur du Britannique est largement commenté. A tel point que Johnny Herbert estime que Carlos Sainz est aujourd'hui le mieux placé pour le remplacer.

La situation de Lewis Hamilton ne s'arrange pas chez Ferrari. Largement dominé par Charles Leclerc en Hongrie, le Britannique s'estimait « inutile, absolument inutile » avant de carrément annoncer que la Scuderia devrait « probablement devoir changer de pilote. » Le septuple champion du monde semble donc très affecté et la fuite récentes de documents dans son contrat n'arrange pas les choses. En effet, on y apprend que Lewis Hamilton est engagé jusqu'en 2026 avec Ferrari avec une option pour 2027. Mais cela sous-entend que dès la fin de la saison prochaine, le Britannique peut quitter la Scuderia. Un scénario qui prend clairement forme selon l'ancien pilote Johnny Herbert qui estime même que Carlos Sainz serait en parfaite position pour le remplacer.

Hamilton en danger chez Ferrari « Est-ce quelque chose dont on a déjà parlé ? Peut-être a-t-on mentionné que si les choses ne s'amélioraient pas, il faudrait se mettre en position d'avoir un nouveau pilote prêt pour l'année prochaine. Peut-être qu'ils [Hamilton et Ferrari] disent tous les deux que si ça ne marche pas, le moment est venu [de se séparer]. Je ne pense pas que ce serait Verstappen [qui serait choisi pour remplacer Hamilton]. Ce pourrait être l'un des jeunes pilotes, je suppose », estime-t-il dans des propos rapportés par PlanetF1, avant d'évoquer plus précisément le cas Carlos Sainz.