F1 : Lewis Hamilton lâche une menace et annonce son transfert à Ferrari ?

Les propos de Lewis Hamilton en Hongrie continuent de faire parler. Et pour cause, le pilote britannique était apparu totalement abattu après un week-end encore décevant, s'estimant «inutile, absolument inutile.» Et selon Juan Pablo Montoya, le discours du septuple champion du monde n'a rien d'anodin, il s'agit même d'un moyen de réclamer son transfert.

Déçu de sa première partie de saison chez Ferrari, Lewis Hamilton a été particulièrement frustré lors du Grand Prix de Hongrie. En effet, après une séance de qualifications plus que poussive, le septuple champion du monde était apparu fataliste face aux médias assurant qu'il était « inutile, absolument inutile », avant d'annoncer que la Scuderia devrait « probablement devoir changer de pilote. » Juan Pablo Montoya a analysé les propos de Lewis Hamilton, et l'ancien pilote Williams est catégorique, le septuple champion du monde a lâché un vrai coup de pression à son équipe.

«C'est une façon de dire à Ferrari : "si vous ne m'écoutez pas, autant me laisser partir"» « C'est une façon de dire à Ferrari : "si vous ne m'écoutez pas, autant me laisser partir". Le problème, c'est que Lewis ne reçoit pas l'attention qu'il souhaite et qu'ils ne prêtent pas suffisamment attention à ce qu'il veut et à ce qu'il demande », assure l'ancien pilote dans des propos rapportés par PlanetF1. Juan Pablo Montoya est persuadé que Lewis Hamilton « travaille très dur », mais la structure particulière de Ferrari rend son intégration difficile. « Je pense que Ferrari est très structurée dans sa façon de faire les choses : "C'est notre façon de faire et vous devez l'accepter". Mais Lewis répond : "Votre façon de faire ne permet pas de gagner !" Je pense qu'il y a une lutte interne entre ceux qui disent que Ferrari doit écouter Lewis et ceux qui disent "nous devons changer nos méthodes" », ajoute le Colombien.