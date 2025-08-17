F1 - Transfert : Max Verstappen confirme, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur de nombreuses rumeurs pour son avenir, notamment en ce qui concerne un potentiel départ chez Mercedes, Max Verstappen a tenu à mettre une nouvelle fois les choses au clair concernant son transfert. Le quadruple champion du monde répète qu'il sera toujours un pilote Red Bull en 2026.

Compte tenu de la saison difficile que traverse Red Bull, les rumeurs de transferts de Max Verstappen ont été intenses. Il faut dire que le Néerlandais a été aperçu encore récemment avec Toto Wolff, et George Russell avait lui-même confirmé que Mercedes discutait avec le quadruple champion du monde. Lassé de toutes ces rumeurs qui entouraient son futur, Max Verstappen avait donc pris le soin d'annoncer lui même qu'il restait chez Red Bull... après l'annonce du départ de Christian Horner. De nouveau interrogé sur son avenir, le Néerlandais a de nouveau affirmé qu'il sera toujours un pilote Red Bull en 2026.

Verstappen confirme pour 2026 « Il y a toujours d'autres personnes qui parlent beaucoup, tandis que moi je ne parle pas vraiment, avant tout parce que je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je pense aussi que c'est mieux pour tout le monde, au lieu de tourner autour du pot », a-t-il confié sur le site officiel de la Formule 1 avant d'estimer qu'il était « formidable de faire partie d'une équipe depuis si longtemps », rappelant que Red Bull est « vraiment comme une seconde famille ».