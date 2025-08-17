F1 - Verstappen : La punchline de Red Bull !

Pierrick Levallet

Max Verstappen n’a jamais vraiment eu une bonne réputation en F1. Le Néerlandais a toujours été considéré comme le grand méchant sur les circuits. Red Bull est donc monté au créneau pour le quadruple champion du monde. L’écurie autrichienne en a d’ailleurs profité pour lâcher une punchline sur le pilote de 27 ans.

Si Max Verstappen est incontestablement l’un des meilleurs de l’histoire en F1, le Néerlandais ne fait toutefois pas l’unanimité. Le quadruple champion du monde a presque toujours eu une mauvaise réputation. Il faut dire que son style de pilotage joue en sa défaveur. Max Verstappen se montre souvent agressif sur les pistes de F1. Le pilote de 27 ans est prêt à toutes les manœuvres pour décrocher le meilleur résultat possible. Red Bull est donc monté au créneau pour le Néerlandais, en lâchant une punchline au passage.

Max Verstappen, «un gentil géant» ? « C’est un géant sincère, doux et très attachant. Un gentil géant. [...] L’équipe comprend ce dont il a besoin pour tirer le meilleur parti de la voiture. Il comprend ses besoins en termes de retours et ce qu’il doit apporter au développement de la voiture. Non seulement pour la voiture actuelle, mais aussi pour les années à venir. Cela sera crucial avec le changement de réglementation pour l’année prochaine » a confié Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen chez Red Bull, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.