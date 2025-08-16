F1 : Coup de génie de Lewis Hamilton, la terrible erreur de Verstappen ?

En 2013, Lewis Hamilton quittait McLaren afin de rejoindre Mercedes. Un changement d’écurie réussi pour le Britannique, qui remportera six championnats du monde au sein de l’écurie allemande. Pour Juan Pablo Montoya, Max Verstappen aurait sans doute lui aussi du changer d’équipe au bon moment, alors que le Néerlandais a décidé de rester chez Red Bull.
Récemment, Max Verstappen a souhaité mettre fin aux rumeurs. Envoyé chez Mercedes, le quadruple champion du monde a affirmé qu’il resterait bel et bien chez Red Bull pour la saison prochaine, qui sera marquée par de nombreuses révolutions au niveau des monoplaces. De son côté, Juan Pablo Montoya se demande si le Néerlandais n’aurait pas dû faire comme Lewis Hamilton, à savoir changer d’écurie au moment opportun.
« Lewis Hamilton a gagné sept titres, mais il était dans la bonne voiture à chaque fois »
« La vraie question, ce sont les règles de 2026. Ce n’est pas une question du talent de Max. On peut dire que Lewis Hamilton a gagné sept titres, mais il était dans la bonne voiture à chaque fois. Il a quitté McLaren au bon moment pour rejoindre Mercedes au bon moment. Red Bull pourra-t-elle encore dominer avec les nouvelles règles, sans Adrian Newey ? », s’interroge l’ancien pilote colombien dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.
« Je pense que c’est plus Jos que Max qui y pense »
Même si pour Montoya, ces questions de gestion de carrière inquiètent davantage Jos Verstappen, le père et représentant de Max : « Ce sera la première fois que l’écurie affronte un nouveau règlement sans lui. C’est la vraie question à un million de dollars. Je pense que c’est plus Jos que Max qui y pense. Jos a plus de recul, il comprend à quel point il est crucial d’avoir la bonne personne pour concevoir la voiture. Newey est exceptionnel. Si quelqu’un mérite un trophée pour les championnats, c’est bien lui. Plus que Mercedes même », conclut ainsi l’homme aux sept victoires en Formule 1.