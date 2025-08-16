F1 : Coup de génie de Lewis Hamilton, la terrible erreur de Verstappen ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2013, Lewis Hamilton quittait McLaren afin de rejoindre Mercedes. Un changement d’écurie réussi pour le Britannique, qui remportera six championnats du monde au sein de l’écurie allemande. Pour Juan Pablo Montoya, Max Verstappen aurait sans doute lui aussi du changer d’équipe au bon moment, alors que le Néerlandais a décidé de rester chez Red Bull.

Récemment, Max Verstappen a souhaité mettre fin aux rumeurs. Envoyé chez Mercedes, le quadruple champion du monde a affirmé qu’il resterait bel et bien chez Red Bull pour la saison prochaine, qui sera marquée par de nombreuses révolutions au niveau des monoplaces. De son côté, Juan Pablo Montoya se demande si le Néerlandais n’aurait pas dû faire comme Lewis Hamilton, à savoir changer d’écurie au moment opportun.

« Lewis Hamilton a gagné sept titres, mais il était dans la bonne voiture à chaque fois » « La vraie question, ce sont les règles de 2026. Ce n’est pas une question du talent de Max. On peut dire que Lewis Hamilton a gagné sept titres, mais il était dans la bonne voiture à chaque fois. Il a quitté McLaren au bon moment pour rejoindre Mercedes au bon moment. Red Bull pourra-t-elle encore dominer avec les nouvelles règles, sans Adrian Newey ? », s’interroge l’ancien pilote colombien dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.