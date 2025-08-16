F1 : Lewis Hamilton en plein cauchemar, une légende va débarquer chez Ferrari ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sixième du championnat du monde sans aucune victoire à la clé pour le moment, Lewis Hamilton vit un début d’aventure très compliqué chez Ferrari. Le Britannique semble frustré et impuissant face à cette situation, et pourrait voir une légende de l’écurie italienne venir l’épauler. C’est en tout cas ce qu’estime le mécanicien Francesco Cigarini.

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari ressemble pour le moment à un cauchemar. Hormis une victoire lors de la course sprint du Grand Prix de Chine, le septuple champion du monde, arrivé avec plein d’ambitions au sein de l’écurie italienne, n’a pas réussi à décrocher le moindre podium cette saison. Surtout, Hamilton commence sérieusement à inquiéter les observateurs, alors que le Britannique a notamment craqué à l’issue des qualifications du dernier Grand Prix en date, en Hongrie.

Hamilton dans le dur chez Ferrari « Je suis inutile, absolument inutile. L’équipe n’a pas de problème, vous le voyez bien avec la pole position de Charles (Leclerc). Ils devraient probablement changer de pilote », avait ainsi clamé Lewis Hamilton, éliminé en Q2 à bord de sa Ferrari, tandis que son coéquipier Charles Leclerc décrochait quant à lui la pole position devant les deux McLaren. Une situation très compliquée pour « King Lewis » donc, qui semble encore chercher des réponses au niveau de sa monoplace. Pour le mécanicien Francesco Cigarini, ce dernier vit une situation similaire à celle de Sebastian Vettel lorsque l’Allemand a rejoint la Scuderia en 2015.