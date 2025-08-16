F1 - Red Bull : Verstappen abandonne, l’annonce choc !

Pierrick Levallet

La saison 2025 de F1 est très loin d’être radieuse pour Max Verstappen. Confronté à de nombreuses difficultés avec sa voiture, le Néerlandais peine à lutter contre Lando Norris et Oscar Piastri. Le pilote de Red Bull semble d’ailleurs avoir baissé les bras concernant la course au titre, chose assez inhabituelle chez le Néerlandais.

Contrairement aux années passées, Max Verstappen est en difficulté cette saison. Troisième du classement général de la F1, le Néerlandais fait face à plusieurs galères avec sa monoplace. Sa voiture n’est plus la meilleure du plateau, et cela se ressent dans ses résultats. Le pilote de 27 ans n’arrive pas à lutter face aux McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris. Le quadruple champion du monde semble d’ailleurs avoir baissé les bras dans la course au titre, chose assez inhabituelle et surprenante chez lui.

«Nous ne nous battons plus vraiment pour quoi que ce soit» « Nous avons essayé beaucoup de choses différentes, mais pour l’instant, rien ne fonctionne. Bien sûr, j’ai quelques idées, mais je ne peux pas toujours en parler publiquement. Nous devrons simplement attendre et analyser tout cela après le week-end. Au final, cela ne fait pas trop mal maintenant, car nous ne nous battons plus vraiment pour quoi que ce soit » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1 Only.