F1 - Red Bull : Problème à cause de Verstappen ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis un an, l'écurie Red Bull ne permet plus à Max Verstappen de dominer les débats sur tous les circuits de Formule 1. Le pilote néerlandais se bat avec les moyens du bord mais ne peut plus rivaliser avec McLaren. Cette année il pointe seulement à la 3ème place du classement des pilotes et semble déjà avoir abandonné l'idée de remporter un nouveau titre. Pour Bernie Collins, ancienne ingénieure stratégique chez Aston Martin, certaines déclarations n'avaient pas lieu d'être.

A 10 courses de la fin de la saison, Max Verstappen a maintenant un retard considérable sur la tête du classement. En effet il pointe à presque 100 points d'Oscar Piastri à la troisième place. Le Néerlandais, victorieux à deux reprises cette saison, a récemment déclaré qu'il ne visait plus forcément la victoire mais plutôt à chercher des solutions en vue de la saison 2026, où de nouvelles règlementations entreront en vigueur.

Coup de gueule contre Verstappen Certaines déclarations à propos des moyens techniques de Red Bull n'ont pas plu à tout le monde. C'est le cas de Bernie Collins, ancienne responsable de la stratégie pour Aston Martin en Formule 1. « Aucun pilote ne dit ‘on ne va rien gagner cette année’ pour motiver une équipe. C’est plutôt démotivant. C’est une façon forte de dire : ‘Je ne suis pas satisfait, et il faut que la voiture change’. Cela peut pousser toute la structure technique à réagir » réagit l'ingénieure britannique.