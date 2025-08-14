F1 : La catastrophe annoncée pour Verstappen, il hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième du classement des pilotes à 10 courses de la fin, Max Verstappen peut déjà abandonner quasiment tout espoir de 5ème titre mondial consécutif. Cette année l'écart est trop grand avec l'écurie McLaren et le pilote néerlandais peine trop souvent à rivaliser, malgré deux victoires. Lors du Grand Prix de Hongrie, il y a deux semaines, Verstappen n'a pas pu accrocher mieux qu'une 9ème place, une grosse déception qui témoigne des difficultés de Red Bull. Presque du jamais vu pour Ralf Schumacher.

Depuis le début de la saison, l'écurie McLaren a pris les devants et caracole en tête des classements. Oscar Piastri et Lando Norris devraient se disputer le titre, eux qui comptent désormais près de 100 points d'avance sur Max Verstappen. Le pilote néerlandais ne dispose pas de la voiture idéale pour concurrencer les deux Britanniques. Pour Ralf Schumacher, l'écart qui le séparait de la tête de course lors du Grand Prix de Hongrie montre bien que Red Bull n'est pas du tout au niveau. Le danger est énorme.

Ralf Schumacher très déçu par Red Bull Ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher n'a pas été tendre avec Red Bull lors de sa dernière sortie. L'Allemand, frère de l'illustre septuple champion du monde, fait un constat effroyable sur l'état actuel de l'écurie autrichienne. « Si vous regardez les résultats actuels, vous devez vraiment dire – et les gens ne vont pas m’aimer pour cela – que la plus grande déception du point de vue des équipes est Red Bull. Bien sûr, ils ont bien commencé la saison, mais maintenant, ils sont vraiment tombés dans l’insignifiance. Et le point le plus bas a été, honnêtement, Budapest. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où Max Verstappen, en dehors de son passage chez Toro Rosso, était aussi loin derrière » confie-t-il, d'après des propos rapportés par F1-Only.