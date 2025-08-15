F1 - Lewis Hamilton : La folie à 70M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, Lewis Hamilton a débarqué chez Ferrari après une immense carrière chez Mercedes. A 40 ans, le pilote britannique ne connaît pas un exercice 2025 d'une grande satisfaction. Malgré la déception, le septuple champion permet à l'écurie italienne de réaliser un vrai succès commercial grâce à son image. Le bilan financier est très bon pour la célèbre équipe rouge.

En difficulté sur le plan sportif depuis son arrivée chez Ferrari, en témoigne son dernier week-end de compétition en Hongrie, Lewis Hamilton permet à l'écurie de générer beaucoup d'argent juste grâce à son image. Evidemment, le septuple champion du monde a marqué l'histoire de son sport à jamais et après une moitié de saison, l'impact commercial total de l'arrivée d'Hamilton s'élèverait à 70M€.

Lewis Hamilton, icône de la Formule 1 A 40 ans, Lewis Hamilton est encore présent en Formule 1 et il a prouvé qu'il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs. Malgré des résultats mitigés, il rapporte beaucoup d'argent à Ferrari. Giovanni Palazzi, président de StageUp, spécialiste de l’évaluation des sponsors, explique pour Nextgen-Auto : « L’augmentation des ventes de produits dérivés et des revenus de sponsoring s’explique par l’attrait d’Hamilton, car il n’est pas seulement un pilote, mais une légende vivante du sport. Son image transcende la Formule 1 et s’adresse à un public mondial, faisant le lien entre le sport, la mode et la culture pop. Ce charisme mondial, associé à la légende du Cheval Cabré, a créé une combinaison irrésistible pour les fans et les marques. »