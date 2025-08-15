F1 - Verstappen : Polémique avec Hamilton, Red Bull règle ses comptes !

Le Grand Prix de Hongrie n’a pas vraiment réussi à Max Verstappen, mais il n’a pas souri non plus à Lewis Hamilton. Les deux pilotes ont d’ailleurs été impliqués dans un incident de piste qui a fait polémique. Red Bull a alors tenu à régler ses comptes par l’intermédiaire de son directeur sportif Stephen Knowles.
Le Grand Prix de Hongrie a été compliqué pour Max Verstappen. Le Néerlandais a dû se contenter d’une modeste 9e place. Et comme si cela ne suffisait pas, le pilote de 27 ans a été impliqué dans un incident de piste avec Lewis Hamilton. Ce dernier a suscité une petite polémique, Red Bull ayant notamment été convoqué chez les commissaires. L’écurie autrichienne a d’ailleurs réglé ses comptes par l’intermédiaire de son directeur sportif.
«C’était juste un mauvais timing de la part du réalisateur»
« C’était intéressant, car je pense que personne ne savait vraiment de quoi il s’agissait, à part qu’il s’agissait d’une manœuvre dans un virage à très grande vitesse. On ne voit généralement pas beaucoup de dépassements à cet endroit. Et le fait que tous les angles de caméra disponibles à ce moment-là étaient assez peu utiles n’a pas aidé. Je pense que c’était juste un mauvais timing de la part du réalisateur. La plupart du temps, nous avons une caméra placée au-dessus du casque du pilote, ce qui offre une très bonne vue de ce qui se passe des deux côtés des voitures » a d’abord expliqué Stephen Knowles dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Personne ne savait vraiment ce qui s’était passé»
« Sur la voiture de Max, la caméra était placée sur l’aileron avant, juste derrière celui-ci, au mauvais moment. De plus, sur les images prises par l’hélicoptère, les voitures passaient justement devant des arbres au moment critique. Je pense donc que personne ne savait vraiment ce qui s’était passé, s’il y avait eu contact ou non, nous ne pouvions rien voir. Je pense que la direction de course a examiné la situation, mais n’a probablement pas pu décider si des mesures devaient être prises. Cela aurait pu provoquer une collision ou forcer Lewis à sortir de la piste. Ces possibilités existaient. C’est donc ce dont nous avons discuté » a ensuite ajouté le directeur sportif de Red Bull.