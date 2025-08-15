F1 - Verstappen : Polémique avec Hamilton, Red Bull règle ses comptes !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Hongrie n’a pas vraiment réussi à Max Verstappen, mais il n’a pas souri non plus à Lewis Hamilton. Les deux pilotes ont d’ailleurs été impliqués dans un incident de piste qui a fait polémique. Red Bull a alors tenu à régler ses comptes par l’intermédiaire de son directeur sportif Stephen Knowles.

Le Grand Prix de Hongrie a été compliqué pour Max Verstappen. Le Néerlandais a dû se contenter d’une modeste 9e place. Et comme si cela ne suffisait pas, le pilote de 27 ans a été impliqué dans un incident de piste avec Lewis Hamilton. Ce dernier a suscité une petite polémique, Red Bull ayant notamment été convoqué chez les commissaires. L’écurie autrichienne a d’ailleurs réglé ses comptes par l’intermédiaire de son directeur sportif.

«C’était juste un mauvais timing de la part du réalisateur» « C’était intéressant, car je pense que personne ne savait vraiment de quoi il s’agissait, à part qu’il s’agissait d’une manœuvre dans un virage à très grande vitesse. On ne voit généralement pas beaucoup de dépassements à cet endroit. Et le fait que tous les angles de caméra disponibles à ce moment-là étaient assez peu utiles n’a pas aidé. Je pense que c’était juste un mauvais timing de la part du réalisateur. La plupart du temps, nous avons une caméra placée au-dessus du casque du pilote, ce qui offre une très bonne vue de ce qui se passe des deux côtés des voitures » a d’abord expliqué Stephen Knowles dans des propos rapportés par NextGen-Auto.