F1 - «Je sais des choses» : Pierre Gasly s'apprête à lâcher une bombe qui fait trembler Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien pilote Red Bull, Pierre Gasly n'aura pas vraiment eu l'occasion de se mettre en valeur puisqu'il aura été rétrogradé après seulement 12 courses. Il faut dire que le Français n'est pas le seul pilote dans ce cas de figure. Et pour cause, le second baquet chez Red Bull est considéré comme maudit. Et le pilote Alpine reconnait savoir des choses à ce sujet qu'il ne peut pas dévoiler... pour le moment.

En 2019, Red Bull se lance dans l'épineuse gestion de la succession de Daniel Ricciardo. Pour épauler Max Verstappen, c'est donc Pierre Gasly qui est choisi. Pur produit de l'académie Red Bull, le Français semble taillé pour le rôle. Et pourtant, seulement 12 courses après son arrivée, il sera rétrogradé chez Alpha Tauri. Gasly n'avait effectivement jamais réussi à rivaliser avec Verstappen. Mais ce qui va intriguer, c'est surtout la suite. En effet, après le Normand, quatre pilots vont se succéder, sans jamais réussir à s'imposer durablement : Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et actuellement Yuki Tsunoda. Une situation qui fait dire que le second baquet de la Red Bull est maudit ou bien que le métier de coéquipier de Max Verstappen est le plus difficile au monde. Mais pour Pierre Gasly, c'est bien plus compliqué que cela. Il sait des choses qu'il ne peut pas dire.

Gasly balance sur la malédiction du second baquet Red Bull « Ce qui est délicat, c’est que malgré le fait que je ne sois plus chez Red Bull, beaucoup de choses ne peuvent pas être dites, car on est pilote, on travaille pour une équipe et, en tant que professionnel, on ne peut pas partager toutes les informations sur les situations spécifiques. En discutant avec Yuki, je sais des choses qui ne peuvent pas être dites, et ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile d’être dans cette situation », révèle-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.