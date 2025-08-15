F1 - Lewis Hamilton : Le jackpot à 837M€ !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton avait très certainement espéré mieux chez Ferrari. Le septuple champion du monde n’arrive pas à s’adapter à sa nouvelle voiture. Ses résultats sont bien en-deçà des attentes. Mais s’il n’a toujours pas rapporté la moindre victoire à la Scuderia, le pilote de 40 ans a toutefois offert un véritable jackpot à l’écurie italienne.

La saison 2025 est assez compliquée pour Lewis Hamilton. Alors qu’il pensait relancer sa carrière en quittant Mercedes, le Britannique n’y arrive pas chez Ferrari. Le pilote de 40 ans a du mal à s’adapter à sa nouvelle voiture. Ses résultats sont donc insatisfaisants, le septuple champion du monde pointant à la sixième place du classement général de la F1. Mais si tout ne va pas fort sur le plan sportif, Lewis Hamilton rapporte toutefois gros à la Scuderia sur l’aspect économique.

Lewis Hamilton rapporte gros à Ferrari D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le bénéfice net du groupe Ferrari au premier semestre 2025 aurait grimpé de 9% depuis l’arrivée de Lewis Hamilton, atteignant 837M€. Les revenus liés à la F1 se sont également améliorés, passant de 313 à 396M€. Plusieurs facteurs expliqueraient cette hausse. L’écurie italienne a lancé de nouveaux partenariats, signé de nouveaux contrats de sponsoring, et les primes de Liberty Media auraient augmenté dans la foulée de l'arrivée du Britannique.