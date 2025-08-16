F1 - Verstappen : La relation qui fait vibrer Red Bull !

Pierrick Levallet

Max Verstappen n’a pas vraiment bonne réputation auprès du grand public de F1. Le Néerlandais est souvent décrit comme le grand méchant sur les circuits. Red Bull a toutefois affirmé le contraire. L’écurie autrichienne est d’ailleurs agréablement surprise par la relation que le quadruple champion du monde entretient avec les nouveaux venus dans la discipline.

Si son talent est incontestable, Max Verstappen ne fait toutefois pas l’unanimité auprès du grand public en F1. Le Néerlandais est souvent décrit comme le grand méchant du paddock. Il faut dire que le quadruple champion du monde a un style de pilotage assez agressif, et n’hésite pas à tenter tous les coups possibles pour décrocher le meilleur résultat. Max Verstappen a notamment été au coeur de quelques polémiques pour des incidents de course. Red Bull a toutefois essayé de démonter la mauvaise réputation du pilote de 27 ans, qui entretient une relation étroite avec les nouveaux venus en F1.

«La Formule 1 doit lui en être reconnaissante» « Sur le circuit, Max est dépeint comme le méchant du paddock, mais en dehors, c’est tout le contraire. [...] Je pense que ce qu’il a apporté à ce paddock... On le voit dans sa relation avec les rookies aujourd’hui : ils l’admirent tous et aspirent à l’imiter et à accomplir ce qu’il a accompli. Je pense donc que la Formule 1 doit lui en être reconnaissante » a confié Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen chez Red Bull, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.