Hamilton - Ferrari : Le coup de fil qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton vit un véritable calvaire pour sa première saison chez Ferrari. Le Britannique peine à prendre en main sa monoplace. Ses résultats sont décevants, à tel point que le septuple champion du monde est déjà tourné vers 2026. Le pilote de 40 ans pourrait toutefois passer un coup de fil à un certain Sebastian Vettel, qui a été dans la même position il y a quelques années, pour l’aider à sortir de ses galères.

Rien ne réussit à Lewis Hamilton cette saison. En rejoignant Ferrari, le Britannique pensait relancer sa carrière. Mais finalement, le septuple champion du monde vit un véritable calvaire. Le pilote de 40 ans peine à s’adapter à sa nouvelle monoplace. Lewis Hamilton pointe donc à la sixième place du classement général de la F1. L’ancien de chez Mercedes aurait déjà baissé les bras pour cette année. Francesco Cigarini, ancien mécanien de chez Ferrari, ne serait toutefois pas surpris si Lewis Hamilton passait un coup de fil à Sebastian Vettel pour l’aider à se sortir de ses galères. L’Allemand avait été dans une situation similaire il y a quelques années.

«Je ne serais pas surpris si Hamilton appelait Vettel» « Charles Leclerc préfère une voiture très bien réglée, avec un train arrière très libre et exigeant beaucoup de feeling. C’est ainsi que les Ferrari ont évolué ces dernières années. Je me souviens que lorsque Vettel a essayé de copier ce réglage, il a fini par passer pour un novice. Je pense que c’est exactement ce qui se passe avec Hamilton actuellement. Je ne serais pas surpris si Hamilton appelait Vettel pour tenter de se sortir de cette situation » a expliqué Francesco Cigarini dans des propos rapportés par NextGen-Auto.