F1 : Signature chez Ferrari, Leclerc valide totalement !

Depuis le début de l'année, l'écurie Ferrari ne connaît pas des performances exceptionnelles. En interne, la place de Frédéric Vasseur, le directeur général de la Scuderia, a été menacée. Mais l'ingénieur français va bien rester en place puisqu'il a signé une prolongation de contrat il y a quelques semaines. Pour Charles Leclerc, cette décision est totalement logique et il s'est réjoui de pouvoir continuer avec Vasseur.

5ème au classement des pilotes pour le moment, Charles Leclerc compte 5 podiums depuis le début de la saison. Mais Ferrari n'a pas su trouver le chemin de la victoire, à part lors d'un sprint avec Lewis Hamilton. Les week-ends sont souvent irréguliers et des solutions ont été envisagées. Frédéric Vasseur ne devrait pas quitter l'écurie tout de suite, lui qui vient de prolonger. Charles Leclerc valide.

Frédéric Vasseur prolonge chez Ferrari Alors que du changement aurait pu être demandé sérieusement au sein de Ferrari, Frédéric Vasseur a profité de l'été pour prolonger son contrat avec l'écurie italienne. Le directeur général de l'équipe sera encore lié à Ferrari pendant plusieurs années, sans qu'une date précise n'ait déjà été révélée. Il occupe cette fonction depuis janvier 2023. « Ce n’est pas moi qui prends les décisions, mais je pense que la stabilité est toujours très importante. Fred est la personne que nous admirons et qui dirige l’équipe » démarre Charles Leclerc d'après des propos rapportés par F1-Only.