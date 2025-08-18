F1 : Signature chez Ferrari, Leclerc valide totalement !

Depuis le début de l'année, l'écurie Ferrari ne connaît pas des performances exceptionnelles. En interne, la place de Frédéric Vasseur, le directeur général de la Scuderia, a été menacée. Mais l'ingénieur français va bien rester en place puisqu'il a signé une prolongation de contrat il y a quelques semaines. Pour Charles Leclerc, cette décision est totalement logique et il s'est réjoui de pouvoir continuer avec Vasseur.
5ème au classement des pilotes pour le moment, Charles Leclerc compte 5 podiums depuis le début de la saison. Mais Ferrari n'a pas su trouver le chemin de la victoire, à part lors d'un sprint avec Lewis Hamilton. Les week-ends sont souvent irréguliers et des solutions ont été envisagées. Frédéric Vasseur ne devrait pas quitter l'écurie tout de suite, lui qui vient de prolonger. Charles Leclerc valide.
Frédéric Vasseur prolonge chez Ferrari
Alors que du changement aurait pu être demandé sérieusement au sein de Ferrari, Frédéric Vasseur a profité de l'été pour prolonger son contrat avec l'écurie italienne. Le directeur général de l'équipe sera encore lié à Ferrari pendant plusieurs années, sans qu'une date précise n'ait déjà été révélée. Il occupe cette fonction depuis janvier 2023. « Ce n’est pas moi qui prends les décisions, mais je pense que la stabilité est toujours très importante. Fred est la personne que nous admirons et qui dirige l’équipe » démarre Charles Leclerc d'après des propos rapportés par F1-Only.
Leclerc très content pour Vasseur
Si la saison actuelle déçoit un peu en termes de résultats, Ferrari reste deuxième au classement des constructeurs et peut encore réaliser quelques coups. Charles Leclerc n'a pas caché sa joie. « Le fait de pouvoir compter sur lui pendant de nombreuses années est sans aucun doute une bonne chose, notamment parce qu’en Formule 1, il faut du temps pour construire quelque chose, en particulier une équipe performante. Je suis très heureux de cela. Savoir que je vais pouvoir compter sur Fred à mes côtés pendant plusieurs années me rend optimiste pour l’avenir » ajoute le Monégasque.